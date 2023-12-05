La soupe de pois cassés, la recette gourmande et pas chère pour réchauffer vos papilles cet hiver !

Par Célia Papaïx ·

Soupe de pois cassés

Misez sur les pois cassés et réalisez une merveilleuse soupe onctueuse pour réchauffer toute la famille à l'heure du dîner ! Elle peut se préparer à l'avance et se conserver plusieurs jours au frais, trop pratique.

Les soupes et les veloutés, c'est la vie quand il fait froid dehors ! On peut se faire plaisir avec de nombreuses recettes gourmandes, de la plus simple à la plus originale. Voici une idée de soupe à tester de toute urgence aux pois cassés ! C'est tellement simple à réaliser à la maison, on vous promet que tout le monde peut y arriver. Pour la rendre encore plus gourmande, n'hésitez pas à goûter cette version en velouté avec du lard fumé, c'est un pur délice…

Recette Soupe de pois cassés

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 02:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de pois cassés
  • 1 cube de bouillon de légumes
  • 2 carottes
  • 2 oignons
  • 1 gousse d'ail
  • 1 branche de céleri
  • huile d'olive
  • 250 ml de crème liquide
  • sel, poivre

Préparation

1
Laver les pois cassés puis les recouvrir d'eau chaude et laisser tremper pendant 1 heure.
2
Égoutter et déposer dans une cocotte avec 1 litre d'eau et le cube de bouillon. Porter à ébullition puis baisser le feu. Couvrir et laisser cuire pendant 2 heures.
3
Dans une poêle ou une sauteuse avec un filet d'huile d'olive, faire revenir les carottes râpées, les oignons hachés, la gousse d'ail écrasée et le céleri coupé en dés. Laisser cuire 5 à 10 minutes.
4
Ajouter les légumes dans la cocotte avec les pois cassés cuits et laisser cuire 10 minutes de plus.
5
Verser la crème puis mixer le tout jusqu'à l'obtention d'une soupe lisse et onctueuse. Saler, poivrer et déguster bien chaud !
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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