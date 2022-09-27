La recette facile de la tarte au saumon prête en 5 minutes pour ne plus être une quiche en cuisine !

Par Célia Papaïx ·

Tarte au saumon fumé

Voici la recette très gourmande, facile et rapide à faire de la tarte au saumon fumé, une quiche inratable pour se régaler à table.

En entrée avec de la salade ou en plat principal, cette tarte au saumon est idéale ! Prête en quelques minutes, elle fait partie de nos recettes de quiches préférées. On peut l'accommoder avec des poireaux pour varier les plaisirs ou alors partir sur une autre recette traditionnelle : la quiche lorraine. Dans tous les cas, les tartes on adore ! Pour impressionner les papilles de vos convives, on ne peut que vous conseiller le clafoutis aux courgettes et au saumon, un classique indémodable et super gourmand.

Recette Tarte au saumon fumé

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte brisée
  • 6 tranches de saumon fumé
  • 3 oeufs
  • 250 ml de crème fraîche
  • sel, poivre
  • 1 pincée de noix de muscade
  • 100 g de fromage râpé

Préparation

1
Dérouler la pâte brisée dans un moule à tarte.
2
Déposer les tranches de saumon fumé sur la pâte.
3
Mélanger les oeufs et la crème puis assaisonner de sel, poivre et noix de muscade. Ajouter le fromage râpé.
4
Verser sur la tarte et enfourner environ 30 à 40 minutes à 200°C.
ClassiquesTarteQuicheRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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