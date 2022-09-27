La recette facile de la tarte au saumon prête en 5 minutes pour ne plus être une quiche en cuisine !

Voici la recette très gourmande, facile et rapide à faire de la tarte au saumon fumé, une quiche inratable pour se régaler à table.
En entrée avec de la salade ou en plat principal, cette tarte au saumon est idéale ! Prête en quelques minutes, elle fait partie de nos recettes de quiches préférées. On peut l'accommoder avec des poireaux pour varier les plaisirs ou alors partir sur une autre recette traditionnelle : la quiche lorraine. Dans tous les cas, les tartes on adore ! Pour impressionner les papilles de vos convives, on ne peut que vous conseiller le clafoutis aux courgettes et au saumon, un classique indémodable et super gourmand.
Recette Tarte au saumon fumé
Ingrédients
- 1 pâte brisée
- 6 tranches de saumon fumé
- 3 oeufs
- 250 ml de crème fraîche
- sel, poivre
- 1 pincée de noix de muscade
- 100 g de fromage râpé
Préparation
1
Dérouler la pâte brisée dans un moule à tarte.
2
Déposer les tranches de saumon fumé sur la pâte.
3
Mélanger les oeufs et la crème puis assaisonner de sel, poivre et noix de muscade. Ajouter le fromage râpé.
4
Verser sur la tarte et enfourner environ 30 à 40 minutes à 200°C.