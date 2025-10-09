La technique infaillible pour réaliser une tarte tatin aux poires (la recette facile pour 6 personnes)

La tarte tatin aux poires et caramel beurre salé est une version automnale et raffinée du célèbre dessert français ! Cette recette revisite le classique en remplaçant les pommes par des poires fondantes, sublimées par un caramel au beurre salé irrésistible. Avec sa pâte feuilletée croustillante et ses poires caramélisées à la perfection, cette tarte renversante impressionne à tous les coups. Plus simple qu'il n'y paraît, ce dessert spectaculaire se prépare en un rien de temps ! Découvrez vite tous les secrets pour réussir cette tarte tatin aux poires à tous les coups.
Recette Tarte tatin aux poires et caramel beurre salé
Ingrédients
- 1 pâte feuilletée
- 6 poires conférence mûres
- 120 g de sucre
- 60 g de beurre demi-sel
- 1 c. à soupe de jus de citron
- 1 c. à café de extrait de vanille
- 1 pincée de fleur de sel
Préparation
1
Éplucher les poires, les couper en deux et retirer le coeur avec une cuillère parisienne. Arroser de jus de citron pour éviter l'oxydation.
2
Dans une poêle allant au four (ou un moule à tatin de 24-26 cm), faire fondre le sucre à sec sur feu moyen. Ne pas remuer avec une cuillère, juste faire tourner la poêle. Quand le caramel devient doré (environ 5 minutes), retirer du feu.
3
Incorporer le beurre coupé en morceaux et remuer avec une cuillère en bois (attention à ne pas vous brûler). Ajouter la vanille et la fleur de sel.
4
Disposer harmonieusement les demi-poires sur le caramel, face bombée vers le bas. Recouvrir avec la pâte feuilletée puis rentrer les bords à l'intérieur du moule.
5
Enfourner 30 à 35 minutes, jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée et gonflée. Sortir du four et attendre quelques minutes avant de retourner la tarte tatin sur un plat de service.
6
Déguster tiède ou froide avec de la glace vanille ou une cuillère de crème fraîche épaisse !