La tartelette à la framboise et à la crème pâtissière, la petite douceur fruitée du jour terriblement gourmande

Ce petit dessert fruité va envoyer vos papilles au royaume de la gourmandise !
C'est l'un de nos péchés mignons quand on va à la boulangerie : les tartelettes à la framboise et à la crème pâtissière. Ce dessert fruité est si gourmand… On vous propose de le refaire chez vous avec cette recette super facile à reproduire ! Osez également la tarte aux framboises et au chocolat pour un moment encore plus gourmand. Et si vous voulez craquer sans culpabiliser, voici le crumble aux pommes et aux framboises sans beurre. Trop bon, on vous le garantit ! Retrouvez toutes nos recettes de tartes aux fruits pour l'été par ici.
Recette Tartelette à la framboise et crème pâtissière
Ingrédients
- 1 pâte brisée
- 50 cl de lait
- 1 gousse de vanille
- 4 jaunes d'oeufs
- 100 g de sucre
- 60 g de fécule de maïs
- 200 g de framboises
- sucre glace
Préparation
1
Découper la pâte brisée pour la foncer dans 6 moules à tartelettes. Piquer le fond avec une fourchette et enfourner à blanc à 180°C pendant 20 minutes.
2
La pâte doit être bien dorée. Laisser refroidir entièrement.
3
Pendant ce temps, préparer la crème pâtissière : faire bouillir le lait dans une casserole. Fendre la gousse de vanille, gratter les grains et mettre le tout à infuser dans le lait.
4
Battre les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la fécule de maïs et bien mélanger.
5
Retirer la gousse de vanille du lait puis en verser la moitié sur la préparation précédente. Attention à remuer rapidement pour ne pas cuire les jaunes d'oeufs. Quand le mélange est bien homogène, reverser le tout dans la casserole.
6
Sur feu doux, laisser la crème épaissir en mélangeant sans cesse.
7
Quand elle est bien épaisse, verser dans un bol et filmer au contact. Laisser refroidir avant de garnir les tartelettes.
8
Remplir les fonds de tarte de crème pâtissière froide et détendue au fouet. Lisser la surface puis planter des framboises par-dessus.
9
Saupoudrer de sucre glace et déguster bien frais.