Craquez pour une tartelette à l'orange, au thym et aux noisettes sans cuisson et pleine de fraîcheur

Pleines de saveurs et de fraîcheur, ces tartelettes à la crème pâtissière parfumée au thym et aux zestes d'orange sauront combler de plaisir vos papilles !
Souvent utilisé dans la cuisine lors de la préparation de plats salés, le thym est pourtant un aromate à ne pas négliger en pâtisserie. Son parfum très estival se marie à merveille avec l'orange et même avec le citron, la preuve avec ces tartelettes sans cuisson ! Du croquant aux noisettes à la fraîcheur des suprêmes d'oranges en passant par l'onctuosité de la crème au thym et aux zestes d'orange, tout est réuni pour vous régaler dans ce dessert facile à faire. Vous pourrez même ajouter une cuillère à café de confiture d'orange maison pour encore plus de gourmandise ! Si vous cherchez une recette légère à l'orange, on vous conseille ce gâteau sans farine très savoureux.
Recette Tartelette à l'orange, thym et noisettes
Ingrédients
- 150 g de biscuits type petit beurre
- 50 g de noisette
- 50 g de beurre
- 500 ml de lait
- 2 branches de thym
- 4 jaunes d'oeufs
- 100 g de sucre
- 60 maïzena
- 3 oranges
Préparation
1
Mixer les biscuits et les noisettes jusqu'à l'obtention d'une poudre pas tout à fait "fine", elle doit être encore un peu grossière. Ajouter le beurre fondu et bien mélanger. Étaler ce fond de tarte dans des cercles et bien tasser. Réserver au frais.
2
Faire chauffer le lait avec les branches de thym bien lavées et laisser infuser.
3
Pendant ce temps, fouetter énergiquement les jaunes d'oeufs avec le sucre pour blanchir la préparation. Ajouter la maïzena et mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Une fois le lait chaud, retirer les branches de thym et en verser la moitié sur la préparation précédente. Remuer rapidement pour ne pas cuire les oeufs !
4
Reverser le mélange dans la casserole avec le reste de lait sur feu doux. Mélanger en continu pour que la crème pâtissière épaississe. Débarrasser dans un récipient et ajouter le zeste d'une ou deux oranges selon vos goûts. Filmer au contact pour éviter que la crème ne "croûte" pas et laisser refroidir.
5
Une fois la crème pâtissière froide, l'étaler sur les fonds de tarte puis déposer des suprêmes d'orange par-dessus. Laisser au frais jusqu'à la dégustation.
L'astuce du chef
Décorer éventuellement avec des brins de thym, des noisettes entières ou une myrtille !