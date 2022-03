Craquez pour une tartelette à l'orange, au thym et aux noisettes sans cuisson et pleine de fraîcheur

Pleines de saveurs et de fraîcheur, ces tartelettes à la crème pâtissière parfumée au thym et aux zestes d'orange sauront combler de plaisir vos papilles !

Souvent utilisé dans la cuisine lors de la préparation de plats salés, le thym est pourtant un aromate à ne pas négliger en pâtisserie. Son parfum très estival se marie à merveille avec l'orange et même avec le citron, la preuve avec ces tartelettes sans cuisson ! Du croquant aux noisettes à la fraîcheur des suprêmes d'oranges en passant par l'onctuosité de la crème au thym et aux zestes d'orange, tout est réuni pour vous régaler dans ce dessert facile à faire. Vous pourrez même ajouter une cuillère à café de confiture d'orange maison pour encore plus de gourmandise ! Si vous cherchez une recette légère à l'orange, on vous conseille ce gâteau sans farine très savoureux.