Ce tiramisu à la pistache est d'une gourmandise sans limite ! En plus, il est prêt en seulement 15 minutes

Par Célia Papaïx ·

Tiramisu à la pistache

Vos papilles vont fondre de plaisir avec le tiramisu à la pistache ! Onctueux, généreux et savoureux, ce dessert va vous enchanter.

On adore les tiramisus, pas vous ? Du plus classique au plus original, en passant par des versions salées aux légumes et fruitées, il se décline à l'infini. On vous propose aujourd'hui de (re)découvrir le tiramisu à la pistache, c'est un pur délice ! Super facile et rapide à préparer, le plus difficile sera d'attendre la prise au frais… Mais on vous promet que vous allez vous régaler. Si vous aimez la pistache, on vous recommande vivement cette tarte express aux fraises et aux pistaches, vous allez rougir de gourmandise !

Recette Tiramisu à la pistache

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 100 g de sucre
  • 400 g de mascarpone
  • 2 c. à soupe de pâte de pistache non sucrée
  • 20 biscuits à la cuillère (boudoirs)
  • 4 c. à soupe de sirop de fraise
  • 100 ml de eau
  • 100 g de pistaches concassées non salées

Préparation

1
Séparer les blancs des jaunes des oeufs. Battre les jaunes avec le sucre (en garder deux cuillères à soupe pour plus tard), ajouter le mascarpone et bien mélanger.
2
Ajouter la pâte de pistache et remuer.
3
Monter les blancs en neige avec les deux cuillères à soupe de sucre restantes. Une fois qu'ils sont bien fermes, les incorporer délicatement à la préparation précédente.
4
Tremper les boudoirs dans le sirop délayé dans l'eau puis les déposer dans un grand plat ou dans des verrines individuelles.
5
Déposer une couche de crème, des pistaches concassées, une nouvelle couche de biscuits imbibés et une dernière couche de crème. Terminer en saupoudrant des pistaches concassées.
6
Réserver au frais pendant au moins 3 heures avant de servir le tiramisu à la pistache.
TiramisuFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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