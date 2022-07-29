Un tiramisu aux pêches et aux amaretti, les bonnes saveurs de l'Italie en une bouchée gourmande !

De la douceur sucrée des pêches à l'amertume des amaretti en passant par l'onctuosité de la crème, ce tiramisu a tout pour plaire à vos papilles…
Pour décoller direction l'Italie sans quitter votre cuisine, découvrez ce merveilleux tiramisu aux pêches et aux amaretti ! Les saveurs sucrées, amères et gourmandes de ce dessert ne vous laisseront pas indifférent et vous allez vraiment l'adorer. Pour une version encore plus gourmande, osez le tiramisu aux pêches et au caramel beurre salé ! Vos papilles vont rougir de plaisir avec la recette du tiramisu aux fraises cet été. Et ceux qui préfèrent le salé, on vous a préparé une version de tiramisu au pesto et aux légumes. Vous n'y résisterez pas…
Recette Tiramisu aux pêches et aux amaretti
Ingrédients
- 4 pêche
- 100 g de Sucre en poudre
- Pour la crème :
- 500 g de mascarpone
- 180 g de lait acidulé
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 citron jaune bio
- Pour le montage :
- 200 g de biscuits à la cuillère
- 3 c. à soupe de sirop de pêche
- 2 c. à soupe de eau
- 2 c. à soupe de amaretto (facultatif)
- 200 g de biscuits amaretti secs
Préparation
1
Dénoyauter les pêches et les tailler en cubes. Les déposer dans une casserole avec le sucre puis laisser compoter pendant une dizaine de minutes à feu moyen. Remuer de temps en temps.
2
Laisser tiédir et mixer grossièrement (ce n'est pas grave s'il reste quelques morceaux). Réserver.
3
Détendre le mascarpone au fouet puis ajouter le lait acidulé et le sucre vanillé. Prélever le zeste du citron et l'ajouter à la préparation.
4
Au fond d'un plat ou dans des verrines individuelles, déposer une couche de biscuits à la cuillère. Les napper généreusement d'un mélange sirop de pêche, eau et amaretto.
5
Ajouter des biscuits amaretti émiettés par-dessus puis étaler une couche de compote de pêches et recouvrir d'une couche de crème.
6
Répéter les mêmes couches une deuxième fois et terminer par quelques morceaux d'amaretti pour la décoration.
7
Réserver au frais au minimum 2 heures avant de servir.