Rougissez de plaisir pour le tiramisu aux fraises, c'est un pur délice !

Par Célia Papaïx ·

Tiramisu aux fraises

Frais, estival et très gourmand, vous allez fondre pour le tiramisu aux fraises ! Alors, on vous sert une petite part ?

Café, chocolat, citron, framboises, cerise… Le tiramisu, on l'aime dans tous ses états ! C'est l'avantage de ce dessert : il se décline à l'infini pour régaler les papilles de tout le monde ! Aujourd'hui, on profite de la belle saison des fraises pour réaliser un tiramisu aux fraises, frais et très gourmand ! Généreux et onctueux, impossible de ne pas se resservir, on vous prévient… Le tiramisu sera toujours LA bonne idée pour terminer le repas sur une touche sucrée cet été. Accompagnez le tout d'une sangria aux fraises sans alcool, la fête sera encore plus folle à table !

Recette Tiramisu aux fraises

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:20
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 500 g de fraise
  • 110 g de sucre
  • 1 c. à soupe de jus de citron
  • 6 oeufs
  • 1 gousse de vanille
  • 500 g de mascarpone
  • 30 à 50 biscuits à la cuillère
  • fraises pour la décoration
  • feuilles de menthe

Préparation

1
Laver, équeuter et couper en lamelles les fraises. Saupoudrer 10 g de sucre et arroser de jus de citron, bien mélanger puis réserver au frais.
2
Séparer les blancs des jaunes. Battre les jaunes d'oeufs avec le reste de sucre (100 g) à l'aide d'un batteur électrique jusqu'à ce que le mélange double de volume et blanchisse.
3
Ajouter les grains de la gousse de vanille puis le mascarpone détendu et bien mélanger pour obtenir une texture homogène.
4
Monter les blancs en neige bien fermes (ajouter une cuillère à soupe de sucre glace pour bien serrer si besoin). À l'aide d'une maryse, incorporer délicatement les blancs dans la préparation précédente en deux ou trois fois sans les casser. Réserver au frais.
5
Séparer les fraises : garder 1/3 pour le montage et mixer les 2/3 restants pour réaliser un coulis.
6
Tremper les biscuits à la cuillère dans le coulis et les placer dans un moule pour bien tapisser tout le fond. Verser un peu de coulis puis étaler une belle couche de crème sur les biscuits. Recommencer l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients. Terminer par une couche de crème.
7
Couvrir et placer au frais pendant 24 heures. Décorer avec des lamelles de fraises et des feuilles de menthe avant de servir le tiramisu.
Tiramisu
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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