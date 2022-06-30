Rougissez de plaisir pour le tiramisu aux fraises, c'est un pur délice !

Frais, estival et très gourmand, vous allez fondre pour le tiramisu aux fraises ! Alors, on vous sert une petite part ?
Café, chocolat, citron, framboises, cerise… Le tiramisu, on l'aime dans tous ses états ! C'est l'avantage de ce dessert : il se décline à l'infini pour régaler les papilles de tout le monde ! Aujourd'hui, on profite de la belle saison des fraises pour réaliser un tiramisu aux fraises, frais et très gourmand ! Généreux et onctueux, impossible de ne pas se resservir, on vous prévient… Le tiramisu sera toujours LA bonne idée pour terminer le repas sur une touche sucrée cet été. Accompagnez le tout d'une sangria aux fraises sans alcool, la fête sera encore plus folle à table !
Recette Tiramisu aux fraises
Ingrédients
- 500 g de fraise
- 110 g de sucre
- 1 c. à soupe de jus de citron
- 6 oeufs
- 1 gousse de vanille
- 500 g de mascarpone
- 30 à 50 biscuits à la cuillère
- fraises pour la décoration
- feuilles de menthe
Préparation
1
Laver, équeuter et couper en lamelles les fraises. Saupoudrer 10 g de sucre et arroser de jus de citron, bien mélanger puis réserver au frais.
2
Séparer les blancs des jaunes. Battre les jaunes d'oeufs avec le reste de sucre (100 g) à l'aide d'un batteur électrique jusqu'à ce que le mélange double de volume et blanchisse.
3
Ajouter les grains de la gousse de vanille puis le mascarpone détendu et bien mélanger pour obtenir une texture homogène.
4
Monter les blancs en neige bien fermes (ajouter une cuillère à soupe de sucre glace pour bien serrer si besoin). À l'aide d'une maryse, incorporer délicatement les blancs dans la préparation précédente en deux ou trois fois sans les casser. Réserver au frais.
5
Séparer les fraises : garder 1/3 pour le montage et mixer les 2/3 restants pour réaliser un coulis.
6
Tremper les biscuits à la cuillère dans le coulis et les placer dans un moule pour bien tapisser tout le fond. Verser un peu de coulis puis étaler une belle couche de crème sur les biscuits. Recommencer l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients. Terminer par une couche de crème.
7
Couvrir et placer au frais pendant 24 heures. Décorer avec des lamelles de fraises et des feuilles de menthe avant de servir le tiramisu.