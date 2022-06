Rougissez de plaisir pour le tiramisu aux fraises, c'est un pur délice !

Frais, estival et très gourmand, vous allez fondre pour le tiramisu aux fraises ! Alors, on vous sert une petite part ?

Café, chocolat, citron, framboises, cerise… Le tiramisu, on l'aime dans tous ses états ! C'est l'avantage de ce dessert : il se décline à l'infini pour régaler les papilles de tout le monde ! Aujourd'hui, on profite de la belle saison des fraises pour réaliser un tiramisu aux fraises, frais et très gourmand ! Généreux et onctueux, impossible de ne pas se resservir, on vous prévient… Le tiramisu sera toujours LA bonne idée pour terminer le repas sur une touche sucrée cet été. Accompagnez le tout d'une sangria aux fraises sans alcool, la fête sera encore plus folle à table !