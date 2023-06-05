Le dessert rafraîchissant et gourmand du jour : un tiramisu aux fraises et aux pêches !

Il va vous donner la pêche ! Ce tiramisu fruité est une bouchée de gourmandise qui vous fera fondre de plaisir.
C'est un dessert tout doux et tout fruité ! Le tiramisu aux fraises et aux pêches est tout simplement irrésistible. Très facile à préparer, il enchantera vos repas cet été à l'heure du dessert grâce à sa fraîcheur et sa gourmandise. On peut l'accompagner d'un Rossini, un cocktail aux fraises et au prosecco pour rougir de plaisir ! Pour plus d'exotisme, on vous recommande le tiramisu à la noix de coco qui fera voyager vos papilles. Et si vous voulez surprendre vos convives, réalisez un merveilleux tiramisu salé au pesto et aux légumes !
Recette Tiramisu aux fraises et aux pêches
Ingrédients
- 2 oeufs
- 40 g de sucre
- 250 g de mascarpone
- 16 biscuits à la cuillère
- 400 ml de eau
- 4 c. à soupe de sirop de fraises
- 200 g de fraises
- 6 pêches
Préparation
1
Séparer les blancs des jaunes. Fouetter les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
2
Ajouter le mascaporne et mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation bien lisse et homogène.
3
Monter les blancs d'oeufs en neige pour qu'ils soient bien fermes. Les incorporer délicatement à la préparation précédente. Réserver au frais.
4
Mélanger l'eau avec le sirop de fraises puis imbiber rapidement les biscuits à la cuillère dans cette préparation.
5
Laver et équeuter les fraises. Les couper en morceaux. Peler les pêches, retirer le noyau et détailler des morceaux.
6
Procéder au montage : déposer des biscuits à la cuillère imbibés, ajouter de la crème au mascarpone et ajouter quelques fruits. Recommencer l'opération en terminant par une couche de crème.
7
Réserver au frais au moins 2 heures (l'idéal est de conserver au frais toute la nuit).