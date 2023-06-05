Le dessert rafraîchissant et gourmand du jour : un tiramisu aux fraises et aux pêches !

Par Célia Papaïx ·

Tiramisu aux fraises et aux pêches

Il va vous donner la pêche ! Ce tiramisu fruité est une bouchée de gourmandise qui vous fera fondre de plaisir.

C'est un dessert tout doux et tout fruité ! Le tiramisu aux fraises et aux pêches est tout simplement irrésistible. Très facile à préparer, il enchantera vos repas cet été à l'heure du dessert grâce à sa fraîcheur et sa gourmandise. On peut l'accompagner d'un Rossini, un cocktail aux fraises et au prosecco pour rougir de plaisir ! Pour plus d'exotisme, on vous recommande le tiramisu à la noix de coco qui fera voyager vos papilles. Et si vous voulez surprendre vos convives, réalisez un merveilleux tiramisu salé au pesto et aux légumes !

Recette Tiramisu aux fraises et aux pêches

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oeufs
  • 40 g de sucre
  • 250 g de mascarpone
  • 16 biscuits à la cuillère
  • 400 ml de eau
  • 4 c. à soupe de sirop de fraises
  • 200 g de fraises
  • 6 pêches

Préparation

1
Séparer les blancs des jaunes. Fouetter les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
2
Ajouter le mascaporne et mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation bien lisse et homogène.
3
Monter les blancs d'oeufs en neige pour qu'ils soient bien fermes. Les incorporer délicatement à la préparation précédente. Réserver au frais.
4
Mélanger l'eau avec le sirop de fraises puis imbiber rapidement les biscuits à la cuillère dans cette préparation.
5
Laver et équeuter les fraises. Les couper en morceaux. Peler les pêches, retirer le noyau et détailler des morceaux.
6
Procéder au montage : déposer des biscuits à la cuillère imbibés, ajouter de la crème au mascarpone et ajouter quelques fruits. Recommencer l'opération en terminant par une couche de crème.
7
Réserver au frais au moins 2 heures (l'idéal est de conserver au frais toute la nuit).
TiramisuFruitsFacileété
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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