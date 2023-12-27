Cette recette de tiramisu à l'ananas est vraiment trop simple à refaire chez vous (et vos papilles vont adorer)

Plongez de gourmandise dans ce tiramisu à l'ananas ! C'est la recette la plus simple et la plus rapide pour se régaler.
Pour un dessert frais après un bon repas, on adore les tiramisus ! Pour une touche d'exotisme, cette version à l'ananas devrait ravir vos papilles. C'est tellement facile à faire en plus et vos convives vont se régaler ! Vous pouvez aussi proposer à vos invités un bavarois à l'ananas et au fromage blanc pour la touche fruitée à la fin du repas. Sinon, on reste sur le grand classique : le gâteau renversé à l'ananas ! Avec son caramel bien gourmand, ce dessert moelleux fera l'unanimité…
Recette Tiramisu facile à l'ananas
Ingrédients
- 1 ananas
- 2 jaunes d'oeufs
- 70 g de sucre
- 250 g de mascarpone
- 3 blancs d'oeufs
- 1 pincée de sel
- 12 biscuits à la cuillère
- 250 ml de jus d'ananas
- cacao en poudre
Préparation
1
Éplucher et trier l'ananas puis couper la chair en petits dés. Réserver.
2
Battre les jaunes d'oeufs et le sucre pour blanchir la préparation. Ajouter le mascarpone, bien mélanger.
3
Monter les blancs d'oeufs en neige avec la pincée de sel. Les incorporer délicatement à la préparation précédente avec une spatule.
4
Imbiber les biscuits à la cuillère dans le jus d'ananas (ne pas les détremper) puis déposer une couche au fond d'un plat. Ajouter une couche de crème et des dés d'ananas. Remettre une couche de biscuits, de la crème et des dés de fruits.
5
Terminer par une couche de crème et saupoudrer de cacao en poudre. Réserver au frais pendant au moins 4 heures.
6
Servir le tiramisu à l'ananas très frais !
L'astuce du chef
Vous pouvez poêler quelques minutes les dés d'ananas avant de les flamber au rhum pour plus de saveurs (attention, attendez qu'ils refroidissent avant de les intégrer au montage).