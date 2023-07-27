Ce tiramisu aux framboises et aux spéculoos est léger, fruité, gourmand et vous fera rougir de plaisir !

Facile et rapide à préparer, cette recette de tiramisu aux framboises et spéculoos va ravir les papilles de tous les gourmands à l'heure du dessert.
Quoi de mieux qu'un tiramisu pour terminer le repas ? Classique, au chocolat, fruité… Ce dessert italien a toujours du succès ! On vous propose une recette ultra-simple à refaire à la maison avec des framboises et des spéculoos. C'est si gourmand ! Le mieux est de préparer ce dessert léger la veille pour qu'il ait bien le temps de prendre au frais. Et pour faire rougir encore plus vos papilles, voici un merveilleux et léger gâteau à la mousse de framboise ! Aussi doux qu'un nuage et terriblement gourmand.
Recette Tiramisu facile aux framboises et spéculoos
Ingrédients
- 3 oeufs
- 75 g de sucre roux
- 1 sachet de sucre vanillé
- 250 g de mascarpone
- 16 biscuits à la cuillère ou biscuits roses de Reims
- 1 paquet de spéculoos
- 150 g de framboises
Préparation
1
Séparer les blancs des jaunes. Battre les jaunes avec le sucre roux et le sucre vanillé jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
2
Ajouter le mascarpone détendu et bien mélanger.
3
Monter les blancs en neige bien fermes et les incorporer délicatement à la spatule dans le mélange précédent.
4
Dans des verrines, déposer des biscuits à la cuillères ou biscuits roses de Reims au fond. Ajouter de la crème, quelques framboises et des spéculoos en miettes.
5
Recommencer l'opération encore une fois et terminer par des framboises et des miettes de spéculoos.
6
Garder au frais au moins 4 heures (toute une nuit idéalement).