Pour régaler vos papilles, ce tiramisu salé au crabe et à l'avocat est LA recette parfaite !

Frais, léger et gourmand, on se demande pourquoi on n'avait pas craqué plus tôt pour ce tiramisu en version salée…
Le tiramisu, ce n'est pas réservé au dessert ! Et non, surprenez vos papilles avec cette recette au crabe et à l'avocat. Très crémeux et onctueux, chaque cuillère est un véritable délice dont on ne passera plus ! Pour d'autres idées de tiramisu salé, retrouvez notre recette gourmande au pesto, idéale pour cet été également. Et s'il vous reste du crabe, vous pourrez très bien farcir des tomates avec un peu de fromage frais, c'est trop bon. Alors, vous craquez ? Suivez-nous en cuisine !
Recette Tiramisu salé au crabe et à l'avocat
Ingrédients
- 200 g de gressin
- 1 oeuf
- 250 g de mascarpone
- 1 c. à soupe de moutarde
- 4 brins de cerfeuil
- 1 avocat
- 1 c. à soupe de crème fraîche
- 1 pincée de piment
- 1/2 citrons
- 400 g de crabe émietté
Préparation
1
Mixer les gressins grossièrement puis répartir le résultat dans des verrines (ou des verres).
2
Séparer le jaune et le blanc de l'oeuf. Battre le jaune avec le mascarpone et la moutarde jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse. Ajouter le cerfeuil ciselé.
3
Monter le blanc d'oeuf en neige bien ferme et l'incorporer délicatement à la préparation précédente. Réserver au frais.
4
Écraser l'avocat avec la crème fraîche et le piment. Arroser avec le jus du demi-citron et bien mélanger.
5
Mélanger le crabe émietté avec un tiers de la crème au mascarpone et mettre le reste en poche à douille.
6
Dans les verrines, déposer une couche de crème d'avocat, une couche de crabe et terminer en pochant des noisettes de crème au mascarpone. Réserver au moins 2 heures au frais.
7
Râper un zeste de citron et décorer de cerfeuil avant de servir bien frais !