Voici une recette originale et gourmande à servir en entrée : un cheesecake salé au saumon et à l'avocat !

Par Célia Papaïx ·

Cheesecake salé au saumon et avocat

Crémeux, frais et appétissant, ce cheesecake salé au saumon et avocat a tout pour plaire aux papilles de vos invités ! Vous allez les impressionner avec cette recette toute simple et prête en un rien de temps.

Et non, les cheesecakes ne sont pas réservés au dessert ! Même si on adore la version sucrée (qu'on peut vraiment décliner à l'infini), voici une nouvelle idée pour épater toute la table : un cheesecake salé au saumon et à l'avocat ! À servir en entrée avec de la salade par exemple, cette recette est crémeuse à souhait, gourmande et très simple à préparer. Il ne vous faudra que quelques minutes pour la réaliser, ensuite on réserve au frais pour que le cheesecake se tienne bien et voilà. C'est original et délicieux alors n'hésitez plus et reproduisez vite le cheesecake au saumon et à l'avocat chez vous ! Partagez cette terrine au saumon avec vos invités pour vous régaler.

Recette Cheesecake salé au saumon et avocat

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 80 g de crackers (ou biscuits apéritifs)
  • 50 g de beurre
  • 300 g de fromage frais
  • 250 g de ricotta
  • 1 avocat
  • 6 tranches de saumon fumé
  • 1 c. à café de aneth ciselé
  • 1/2 c. à café de ail en poudre
  • 1/2 c. à café de paprika
  • 1/2 bouquet de ciboulette
  • sel, poivre
  • 1/2 jus de citron

Préparation

1
Mixer les crackers jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse. Verser le beurre fondu et mélanger.
2
Mélanger le fromage frais et la ricotta. Ajouter le jus de citron pour détendre le mélange.
3
Ajouter l'avocat coupé en petits dés et les tranches de saumon coupé en lanières fines. Ajouter l'aneth, la ciboulette ciselée, le paprika et l'ail en poudre. Saler, poivrer et bien mélanger.
4
Tasser au fond d'un emporte-pièce (ou de verrines individuelles) les crackers. Ajouter par-dessus le mélange au fromage et saumon. Garnir généreusement puis lisser avec une spatule.
5
Réserver au frais au moins 6 heures (idéalement, toute une nuit). Servir les cheesecakes salés au saumon et avocat bien frais !
CheesecakeFromageFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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