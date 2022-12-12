Des truffes au chocolat et aux spéculoos terriblement addictives qui vont vous faire fondre de gourmandise !

Voici une recette simplissime et express à réaliser pour terminer le repas sur une touche ultra-gourmande : les truffes au chocolat et aux spéculoos ! Des bouchées irrésistibles…
Pour accompagner le café à la fin du repas, il n'y a rien de plus gourmand que ces truffes au chocolat et aux spéculoos ! Ces petites bouchées cacaotées vont vous faire fondre de plaisir… Et les biscuits spéculoos apportent la touche craquante terriblement addictive ! Ce mariage fonctionne super bien, vous pouvez même réaliser une bûche savoureuse avec ces parfums pour impressionner vos convives. On vous conseille de préparer des truffes au chocolat et à la châtaigne pour encore plus de gourmandise !
Recette Truffes au chocolat et aux spéculoos
Ingrédients
- 250 g de chocolat noir dessert
- 100 g de beurre
- 2 jaunes d'oeufs
- 70 g de sucre glace
- 80 g de spéculoos
- cacao en poudre
Préparation
1
Faire fondre le chocolat noir au bain-marie.
2
Une fois le chocolat fondu, ajouter le beurre coupé en petits morceaux et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation bien lisse.
3
Incorporer les jaunes d'oeufs puis mélanger. Ajouter le sucre glace et les spéculoos en miettes et mélanger de nouveau. Laisser reposer cette "pâte" au frais pendant 1 heure.
4
Former des boules et les rouler dans le cacao en poudre. Conserver au frais jusqu'à la dégustation !