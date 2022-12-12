Des truffes au chocolat et aux spéculoos terriblement addictives qui vont vous faire fondre de gourmandise !

Par Célia Papaïx ·

Truffes au chocolat et aux spéculoos

Voici une recette simplissime et express à réaliser pour terminer le repas sur une touche ultra-gourmande : les truffes au chocolat et aux spéculoos ! Des bouchées irrésistibles…

Pour accompagner le café à la fin du repas, il n'y a rien de plus gourmand que ces truffes au chocolat et aux spéculoos ! Ces petites bouchées cacaotées vont vous faire fondre de plaisir… Et les biscuits spéculoos apportent la touche craquante terriblement addictive ! Ce mariage fonctionne super bien, vous pouvez même réaliser une bûche savoureuse avec ces parfums pour impressionner vos convives. On vous conseille de préparer des truffes au chocolat et à la châtaigne pour encore plus de gourmandise !

Recette Truffes au chocolat et aux spéculoos

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de chocolat noir dessert
  • 100 g de beurre
  • 2 jaunes d'oeufs
  • 70 g de sucre glace
  • 80 g de spéculoos
  • cacao en poudre

Préparation

1
Faire fondre le chocolat noir au bain-marie.
2
Une fois le chocolat fondu, ajouter le beurre coupé en petits morceaux et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation bien lisse.
3
Incorporer les jaunes d'oeufs puis mélanger. Ajouter le sucre glace et les spéculoos en miettes et mélanger de nouveau. Laisser reposer cette "pâte" au frais pendant 1 heure.
4
Former des boules et les rouler dans le cacao en poudre. Conserver au frais jusqu'à la dégustation !
NoëlFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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