Ces truffes au chocolat et à la noix de coco sont terriblement addictives, à croquer de toute urgence !

Par Célia Papaïx ·

Truffes au chocolat et à la noix de coco

Pour fondre de gourmandise, testez ces petites truffes choco-coco, elles sont au sommet de la gourmandise et tellement simples à refaire à la maison ! Impossible de n'en prendre qu'une…

Pour un pur moment de douceur et de gourmandise, croquez ces truffes au chocolat et à la noix de coco ! C'est une recette très facile à réaliser chez vous, parfaite pour les fêtes de fin d'année mais pas que. L'association de saveurs entre le chocolat et la noix de coco, c'est toujours un véritable plaisir pour les papilles. On vous garantit que vous ne pourrez pas résister à l'envie d'en reprendre… Si vous cherchez une petite touche de croquant, on vous recommande les truffes au chocolat et aux spéculoos, c'est hyper addictif !

Recette Truffes au chocolat et à la noix de coco

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de chocolat noir dessert
  • 4 c. à soupe de eau
  • 100 g de beurre
  • 1 jaune d'oeuf
  • 200 g de noix de coco râpée
  • 4 c. à soupe de sucre glace
  • cacao en poudre non sucré
  • noix de coco râpée

Préparation

1
Faire fondre le chocolat dans une casserole avec l'eau.
2
Hors du feu, ajouter le beurre coupé en petits cubes et mélanger pour le faire fondre.
3
Ajouter le jaune d'oeuf, la noix de coco et le sucre glace puis remuer vivement. Laisser prendre 3 ou 4 heures au frais.
4
Une fois que la pâte a bien durci, former des petits boules avec les mains ou une petite cuillère et les rouler dans un mélange de cacao en poudre et de noix de coco râpée.
5
Déguster.
FacileRapideNoël
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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