Truffes au chocolat et pistaches : la recette de Noël facile et addictive

Ces truffes au chocolat et éclats de pistache sont un dessert rapide et raffiné pour les fêtes de fin d'année. Fondantes et légèrement croquantes, elles séduisent tout le monde. Idéales pour terminer un repas de Noël ou à offrir à vos proches, elles sont très simples à préparer et ne nécessitent que quelques ingrédients. Découvrez vite notre recette pour des truffes parfaites en quelques minutes !
Recette Truffes au chocolat et éclats de pistache
Ingrédients
- 200 g de chocolat noir dessert
- 100 ml de crème liquide entière
- 30 g de beurre
- 50 g de pistaches concassées
- 1 pincée de fleur de sel
Préparation
1
Faire fondre le chocolat et le beurre au micro-ondes ou au bain-marie en remuant de temps en temps pour que le mélange soit lisse et brillant.
2
Ajouter la crème réchauffée et bien mélanger. Terminer par une pincée de fleur de sel et laisser refroidir 30 minutes ou plus au frais.
3
Former des petites boules avec les mains et les rouler dans les pistaches concassées pour les recouvrir totalement.
4
Réserver au frais jusqu'au moment de servir.