Retombez en enfance avec les biscuits aux figues comme le légendaire Figolu !

Tout le monde a déjà mangé un Figolu dans sa vie. Alors pourquoi ne pas les refaire à la maison ? Vous allez adorer ces biscuits fourrés à la figue, miam !
On adore les figues ! Et encore plus dans ces biscuits qui nous rappellent notre tendre enfance : les Figolus ! Craquants, fondants, gourmands, on n'y résiste pas ! Et si comme nous, vous n'en pouvez plus de ne plus en manger, refaites-les à la maison. C'est super facile et tellement bon… Ça vous changera des tartes rustiques et parfumées au romarin ou au citron. Vous voulez de l'originalité et de la festivité ? Pas de problème ! On vous propose nos merveilleux roulés au magret et aux figues, ça sent l'apéro savoureux tout ça.
Recette Biscuits aux figues type Figolu
Ingrédients
- 200 g de figues sèches moelleuses
- 3 c. à soupe de eau
- 125 g de beurre mou
- 50 g de sucre glace
- 1 c. à café de extrait de vanille
- 1 oeuf
- 200 g de farine
- 1 pincée de sel
- 20 g de poudre d'amande
Préparation
1
Découper les figues en cubes et les mettre dans un blender avec l'eau. Mixer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Débarrasser dans un bol, filmer et réserver au frais.
2
Battre le beurre mou avec le sucre glace et l'extrait de vanille pour obtenir une préparation crémeuse. Ajouter l'oeuf et bien mélanger.
3
Incorporer la farine, le sel et la poudre d'amande et mélanger pour obtenir une boule de pâte. Ajouter de l'eau si la pâte est trop sèche ou un peu de farine si elle est trop collante. Filmer et réserver au frais 30 minutes.
4
Étaler la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur de 0,5 cm environ et découper des bandes de 10 cm de large.
5
Déposer la pâte de figues au milieu de la bande de pâte à biscuits et rabattre de chaque côté afin de recouvrir totalement la préparation aux figues. Bien souder les bords et découper des biscuits de 5 cm.
6
Enfourner 15 à 180°C puis laisser refroidir sur une grille avant de déguster.