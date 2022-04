Retombez en enfance avec les biscuits aux figues comme le légendaire Figolu !

Tout le monde a déjà mangé un Figolu dans sa vie. Alors pourquoi ne pas les refaire à la maison ? Vous allez adorer ces biscuits fourrés à la figue, miam !

On adore les figues ! Et encore plus dans ces biscuits qui nous rappellent notre tendre enfance : les Figolus ! Craquants, fondants, gourmands, on n'y résiste pas ! Et si comme nous, vous n'en pouvez plus de ne plus en manger, refaites-les à la maison. C'est super facile et tellement bon… Ça vous changera des tartes rustiques et parfumées au romarin ou au citron. Vous voulez de l'originalité et de la festivité ? Pas de problème ! On vous propose nos merveilleux roulés au magret et aux figues, ça sent l'apéro savoureux tout ça.