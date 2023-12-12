Craquez pour les biscuits pain d'épices, une gourmandise succulente pour les fêtes de fin d'année !

Cette recette facile et rapide à réaliser sera idéale pour vos goûters pendant la période de Noël. À faire avec les enfants, vous allez vous régaler !
Pour un goûter de Noël réussi, il n'y a rien de tel que des petits biscuits pain d'épices ! C'est à la fois trop mignon et trop gourmand (et très simple à refaire chez vous). Vous pourrez réaliser cette recette avec les enfants et vous amuser pour décorer vos bonshommes en pain d'épices. N'hésitez pas à varier les formes avec d'autres emporte-pièces. À accompagner d'un chocolat chaud bien réconfortant, on retombe en enfance dès qu'on croque dans ces biscuits !
Recette Biscuits pain d'épices
Ingrédients
- 350 g de farine
- 1 c. à café de bicarbonate de soude alimentaire
- 2 c. à café de gingembre en poudre
- 2 c. à café de cannelle en poudre
- 100 g de cassonade
- 125 g de beurre pommade
- 1 oeuf
- 3 c. à soupe de mélasse
- Pour le glaçage :
- 1 blanc d'oeuf
- 150 g de sucre glace
- 1 c. à soupe de jus de citron
Préparation
1
Mélanger les poudres (farine, bicarbonate, gingembre, cannelle, cassonade) avec le beurre pommade jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
2
Ajouter l'oeuf et la mélasse puis bien pétrir afin d'obtenir une pâte homogène.
3
À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, abaisser la pâte sur une épaisseur d'environ 1/2 cm. Découper des formes de bonhommes (ou autre) avec un emporte-pièce puis les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
4
Mettre la plaque quelques minutes au frais pour "durcir" les biscuits.
5
Enfourner à 180°C pendant 10 à 15 minutes, les biscuits doivent être bien dorés. Laisser refroidir.
6
Mélanger le blanc d'oeuf avec le sucre glace et le jus de citron pour former le glaçage royal puis mettre dans une petite poche à douille pour décorer les biscuits.