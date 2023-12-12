Craquez pour les biscuits pain d'épices, une gourmandise succulente pour les fêtes de fin d'année !

Par Célia Papaïx ·

Biscuits pain d'épices

Cette recette facile et rapide à réaliser sera idéale pour vos goûters pendant la période de Noël. À faire avec les enfants, vous allez vous régaler !

Pour un goûter de Noël réussi, il n'y a rien de tel que des petits biscuits pain d'épices ! C'est à la fois trop mignon et trop gourmand (et très simple à refaire chez vous). Vous pourrez réaliser cette recette avec les enfants et vous amuser pour décorer vos bonshommes en pain d'épices. N'hésitez pas à varier les formes avec d'autres emporte-pièces. À accompagner d'un chocolat chaud bien réconfortant, on retombe en enfance dès qu'on croque dans ces biscuits !

Recette Biscuits pain d'épices

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 350 g de farine
  • 1 c. à café de bicarbonate de soude alimentaire
  • 2 c. à café de gingembre en poudre
  • 2 c. à café de cannelle en poudre
  • 100 g de cassonade
  • 125 g de beurre pommade
  • 1 oeuf
  • 3 c. à soupe de mélasse
  • Pour le glaçage :
  • 1 blanc d'oeuf
  • 150 g de sucre glace
  • 1 c. à soupe de jus de citron

Préparation

1
Mélanger les poudres (farine, bicarbonate, gingembre, cannelle, cassonade) avec le beurre pommade jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
2
Ajouter l'oeuf et la mélasse puis bien pétrir afin d'obtenir une pâte homogène.
3
À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, abaisser la pâte sur une épaisseur d'environ 1/2 cm. Découper des formes de bonhommes (ou autre) avec un emporte-pièce puis les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
4
Mettre la plaque quelques minutes au frais pour "durcir" les biscuits.
5
Enfourner à 180°C pendant 10 à 15 minutes, les biscuits doivent être bien dorés. Laisser refroidir.
6
Mélanger le blanc d'oeuf avec le sucre glace et le jus de citron pour former le glaçage royal puis mettre dans une petite poche à douille pour décorer les biscuits.
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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