Voici une bûche de Noël au citron très facile à réaliser pour les fêtes de fin d'année !

Un dessert doux et acidulé pour terminer votre repas de fête ! En cuisine pour concocter une merveilleuse bûche au citron.
Après votre festin de Noël, voici la bûche légère et acidulée parfaite pour terminer le repas ! Sa génoise moelleuse aux zestes de citron et sa délicate crème citronnée au chocolat blanc, c'est la gourmandise assurée. Cette recette est très facile à réaliser chez vous, pas besoin d'être un grand chef pour préparer une bûche de Noël savoureuse. Vous pourrez trouver d'autres idées de bûchettes de Noël parmi ces 15 recettes festives. Et si vous êtes du genre très gourmand, cette bûche 100% chocolat est super simple et rapide à cuisiner !
Recette Bûche facile au citron
Ingrédients
- Pour la crème au citron :
- 4 oeufs
- 60 g de sucre
- 165 g de jus de citron
- 1 feuille de gélatine
- 150 g de chocolat blanc
- Pour la génoise :
- 4 oeufs
- 120 g de sucre
- 100 g de farine
- 1 pincée de sel
- 1 citron jaune non traité (pour le zeste)
Préparation
1
Pour la crème : mélanger les oeufs, le sucre et le jus de citron. Faire cuire dans une casserole à feu doux.
2
Ajouter la feuille de gélatine (au préalable trempée et essorée). Mélanger vivement hors du feu.
3
Verser cette préparation sur le chocolat blanc cassé en morceaux et fouetter jusqu'à ce qu'il fonde. Filmer au contact et réserver au frais.
4
Pour la génoise : séparer le blanc des jaunes des oeufs. Battre les jaunes et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la farine tamisée.
5
Monter les blancs d'oeufs en neige avec une pincée de sel, ils doivent être bien fermes. Les incorporer délicatement dans la préparation précédente avec une spatule. Ajouter les zestes de citron et mélanger.
6
Verser la pâte sur une plaque recouverte de papier cuisson et enfourner 8 à 10 minutes à 180°C. La génoise doit être dorée.
7
Une fois la génoise cuite, la sortir du four et la déposer sur un linge humide et rouler délicatement. Laisser refroidir.
8
Étaler la crème au citron sur la génoise et rouler doucement pour ne pas casser la bûche. Réserver au frais.
9
Décorer avec du sucre glace et des zestes de citron !