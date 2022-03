Un rôti de dinde incroyablement gourmand aux champignons et aux épinards

Idée repas du jour : le rôti de dinde et sa sauce onctueuse aux champignons et aux épinards. Un plat qui régalera tout le monde autour de la table !

Pour réunir toute la famille, rien de tel qu'un plat convivial et gourmand facile à faire. Aujourd'hui, on vous propose un rôti de dinde aux champignons et aux épinards qui fera du bien à vos papilles. On l'accompagne de pommes de terre rôties à l'ail et au thym pour une assiette généreuse et savoureuse ! Retrouvez la recette du poulet crémeux aux champignons, un plat qui ne vous laissera pas de marbre. Vous êtes du genre à ne pas vous prendre la tête en cuisine ? Réalisez un filet mignon de porc aux champignons prêt en quelques minutes !