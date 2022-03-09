Un rôti de dinde incroyablement gourmand aux champignons et aux épinards

Par Célia Papaïx ·

Rôti de dinde aux champignons et épinards

Idée repas du jour : le rôti de dinde et sa sauce onctueuse aux champignons et aux épinards. Un plat qui régalera tout le monde autour de la table !

Pour réunir toute la famille, rien de tel qu'un plat convivial et gourmand facile à faire. Aujourd'hui, on vous propose un rôti de dinde aux champignons et aux épinards qui fera du bien à vos papilles. On l'accompagne de pommes de terre rôties à l'ail et au thym pour une assiette généreuse et savoureuse ! Retrouvez la recette du poulet crémeux aux champignons, un plat qui ne vous laissera pas de marbre. Vous êtes du genre à ne pas vous prendre la tête en cuisine ? Réalisez un filet mignon de porc aux champignons prêt en quelques minutes !

Recette Rôti de dinde aux champignons et épinards

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 800 g de rôti de dinde
  • 20 g de beurre
  • 2 gousses d'ail
  • 3 échalotes
  • 250 g de champignon
  • 250 ml de crème liquide
  • 2 poignées d'épinards frais
  • sel, poivre
  • huile d'olive

Préparation

1
Saler et poivrer le rôti de dinde. Dans une grande cocotte avec un filet d'huile, faire revenir la pièce de viande sur toutes les faces. Elle doit être bien dorée puis la réserver dans un plat.
2
Dans la cocotte, faire fondre le beurre et gratter les sucs de cuisson de la viande avant d'ajouter les gousses d'ail et les échalotes émincées finement puis laisser colorer. Ajouter les champignons égouttés et les épinards lavés et bien remuer pendant 5 minutes. Verser enfin la crème liquide.
3
Déposer le rôti de dinde dans la cocotte avec le jus. Laisser cuire à couvert pendant 30 minutes à feu doux. Rectifier l'assaisonnement et servir chaud.
Viande
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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