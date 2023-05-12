Réalisez une merveilleuse panna cotta aux myrtilles, une recette simple mais terriblement gourmande

Frais et fruité, ce petit dessert est prêt à la vitesse de l'éclair ! Fondez pour la panna cotta aux myrtilles simplissime à réaliser.
Vous allez adorer la douceur fruitée de ce dessert facile et rapide à préparer ! La panna cotta aux myrtilles est une pure gourmandise à découvrir de toute urgence. Vos papilles vont en redemander, on vous le garantit… Et on peut le déguster toute l'année avec des myrtilles surgelées ou fraîches. Pour un dessert sans cuisson et tout aussi gourmand, voici le cheesecake aux myrtilles qui vous fera craquer. Et pour le goûter, osez les muffins aux myrtilles avec un cœur au chocolat blanc absolument irrésistibles !
Recette Panna cotta aux myrtilles
Ingrédients
- 2 feuilles de gélatine
- 50 cl de crème liquide entière
- 50 g de sucre
- 1 gousse de vanille
- 180 g de myrtilles
- 15 cl de eau
- 50 g de sucre
Préparation
1
Mettre les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide et laisser ramollir.
2
Faire chauffer la crème liquide avec 50 g de sucre et les grains de la gousse de vanille.
3
Une fois le mélange à ébullition, ajouter les feuilles de gélatine essorées hors du feu. Fouetter vivement et verser dans des verres de présentation.
4
Laisser prendre au moins 2 heures au frais.
5
Laver les myrtilles puis les déposer dans un blender. Ajouter l'eau et le sucre puis mixer jusqu'à l'obtention d'un beau coulis.
6
Quand les panna cottas sont bien prises, verser le coulis de myrtilles par-dessus et ajouter quelques myrtilles fraîches.