Ce croque-monsieur aux poivrons et au chorizo va mettre du soleil dans votre assiette !

Ça va chauffer les papilles mais c'est tellement gourmand qu'on en redemande encore et encore ! Ce croque-monsieur aux saveurs espagnoles est muy caliente.
Pour fêter les beaux jours à table, on mise tout sur le poivron ! Ce légume coloré est tout aussi bon dans des samoussas à croquer à l'apéro que dans ce croque-monsieur accompagné de chorizo et de manchego. Vous allez adorer cette version espagnole du croque-monsieur, c'est le soleil qui s'invite dans votre assiette ! Si vous n'avez pas le temps de préparer des poivrons marinés à l'huile, vous pourrez les trouver déjà prêts (mais c'est meilleur maison quand même). Alors après être devenu le roi de l'apéro avec nos palmitos au chorizo, devenez le pro du croque-monsieur !
Recette Croque-monsieur aux poivrons et chorizo
Ingrédients
- 1 poivron rouge
- 1 poivron jaune
- 2 gousses d'ail
- huile d'olive
- 8 tranches de pain de mie
- 16 tranches fines de chorizo
- 4 tranches de fromage Manchego
Préparation
1
Couper les poivrons en deux, retirer les membranes blanches et les graines et enfourner à 220°C jusqu'à ce qu'ils soient bien grillés. À la sortie du four, les mettre directement dans un sachet de congélation et fermer.
2
Quand les poivrons ont refroidi, les sortir puis les peler facilement. Les couper en lamelles, ajouter les gousses d'ail émincées finement et recouvrir d'huile d'olive. Laisser mariner 2 heures environ.
3
Sur une tranche de pain de mie, déposer des poivrons, des tranches de chorizo et une tranche de Manchego. Refermer et faire de même pour les autres croque-monsieur.
4
Passer dans un appareil à croque-monsieur quelques minutes pour faire fondre le fromage, sinon au four. Déguster chaud !