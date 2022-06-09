Ce croque-monsieur aux poivrons et au chorizo va mettre du soleil dans votre assiette !

Par Célia Papaïx ·

Croque-monsieur aux poivrons et chorizo

Ça va chauffer les papilles mais c'est tellement gourmand qu'on en redemande encore et encore ! Ce croque-monsieur aux saveurs espagnoles est muy caliente.

Pour fêter les beaux jours à table, on mise tout sur le poivron ! Ce légume coloré est tout aussi bon dans des samoussas à croquer à l'apéro que dans ce croque-monsieur accompagné de chorizo et de manchego. Vous allez adorer cette version espagnole du croque-monsieur, c'est le soleil qui s'invite dans votre assiette ! Si vous n'avez pas le temps de préparer des poivrons marinés à l'huile, vous pourrez les trouver déjà prêts (mais c'est meilleur maison quand même). Alors après être devenu le roi de l'apéro avec nos palmitos au chorizo, devenez le pro du croque-monsieur !

Recette Croque-monsieur aux poivrons et chorizo

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 poivron rouge
  • 1 poivron jaune
  • 2 gousses d'ail
  • huile d'olive
  • 8 tranches de pain de mie
  • 16 tranches fines de chorizo
  • 4 tranches de fromage Manchego

Préparation

1
Couper les poivrons en deux, retirer les membranes blanches et les graines et enfourner à 220°C jusqu'à ce qu'ils soient bien grillés. À la sortie du four, les mettre directement dans un sachet de congélation et fermer.
2
Quand les poivrons ont refroidi, les sortir puis les peler facilement. Les couper en lamelles, ajouter les gousses d'ail émincées finement et recouvrir d'huile d'olive. Laisser mariner 2 heures environ.
3
Sur une tranche de pain de mie, déposer des poivrons, des tranches de chorizo et une tranche de Manchego. Refermer et faire de même pour les autres croque-monsieur.
4
Passer dans un appareil à croque-monsieur quelques minutes pour faire fondre le fromage, sinon au four. Déguster chaud !
Croque-monsieur
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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