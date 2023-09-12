Pimentez vos dîners avec cette quiche aux poivrons et au chorizo, une bouchée gourmande et ensoleillée !

Prenez une part de cette délicieuse quiche aux poivrons et chorizo ! À déguster chaude ou froide en entrée avec une salade, elle se réalise en un rien de temps.
Les quiches, c'est toujours une bonne idée pour le dîner. C'est facile et rapide à préparer, on peut les décliner selon les saisons et selon nos envies ! En plus d'être économiques (par exemple cette version express au thon), elles peuvent se déguster chaudes ou froides. C'est vraiment le plat passe-partout ! Aujourd'hui, on vous propose de tester une recette aux poivrons et au chorizo. Très gourmande, vous pourrez la relever avec un peu de piment si vous aimez les plats épicés ! Il ne vous reste plus qu'à la servir chaude ou froide. À vous de jouer !
Recette Quiche aux poivrons et chorizo
Ingrédients
- 1 échalote
- 3 poivrons
- 1 c. à soupe de vinaigre balsamique
- 3 oeufs
- 200 ml de crème liquide
- 1 c. à soupe de concentré de tomates
- 1 pâte brisée
- 130 g de chorizo
- 1 boule de mozzarella
- huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Émincer finement l'échalote et les poivrons. Les faire revenir dans une poêle avec un filet d'huile d'olive pendant quelques minutes.
2
Déglacer au vinaigre balsamique et poursuivre la cuisson quelques minutes.
3
Battre les oeufs avec la crème liquide et le concentré de tomates. Saler, poivrer.
4
Dérouler la pâte brisée dans un moule à tarte. Déposer les poivrons et le chorizo coupé en morceaux puis verser la préparation précédente.
5
Ajouter la mozzarella coupée en tranches fines et enfourner 35 minutes à 180°C.
6
Servir la quiche aux poivrons chaude ou froide !