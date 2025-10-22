Croque-monsieur à la raclette et aux champignons : le sandwich fondant parfait pour l'automne

Voici la version automnale et ultra-fondante du classique croque-monsieur ! Entre deux tranches de pain, découvrez le mariage parfait entre le fromage à raclette coulant, les champignons revenus à la poêle et le jambon fumé. Facile et rapide à préparer, ce croque gourmand promet une explosion de saveurs à chaque bouchée. À déguster devant un bon film ou lors d'un brunch improvisé, c'est la recette cocooning par excellence, celle qui transforme un simple sandwich en pur moment de réconfort. En plus, elle vous permettra d'utiliser les restes de votre dernière raclette dans une préparation originale !
Recette Croque-monsieur à la raclette et aux champignons
Ingrédients
- 8 tranches de pain de mie
- 8 tranches de fromage à raclette
- 4 tranches de jambon fumé
- 200 g de champignons de Paris émincés
- 1 oignon
- 10 cl de crème liquide
- 1 noisette de beurre
- sel, poivre
Préparation
1
Faire revenir l'oignon émincé dans une poêle avec un peu de beurre.
2
Ajouter les champignons, saler et poivrer. Laisser cuire une dizaine de minutes afin qu'ils rendent leur eau.
3
Hors du feu, verser la crème liquide et bien mélanger.
4
Sur une tranche de pain, disposer une tranche de jambon, une couche de champignons crémeux et deux tranches de fromage à raclette.
5
Refermer avec une tranche de pain de mie et répéter l'opération pour les autres croques.
6
Faire cuire dans un appareil à croque-monsieur ou à la poêle avec un peu de beurre pendant 3 à 4 minutes pour faire dorer le pain et faire fondre le fromage.
7
Déguster sans plus attendre !