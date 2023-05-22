Le dessert gourmand du jour : un cheesecake aux cerises sans cuisson ! Vous allez rougir de plaisir...

Ce cheesecake aux cerises sans cuisson est très facile à préparer à la maison ! Vous allez très vite adopter cette recette gourmande, fruitée et rafraîchissante.
Les cerises font leur grand retour et nos papilles sont enchantées ! Saviez-vous que ce petit fruit, qu'on adore aussi bien nature qu'en dessert (comme le clafoutis), améliore entre autres le sommeil et réduit le taux de mauvais cholestérol ? Alors on n'hésite pas et on profite de son doux parfum sucré et gourmand grâce à cette recette de cheesecake sans cuisson ! Vous pouvez aussi varier les plaisirs avec un cheesecake aux myrtilles. Et si vous faites attention à votre ligne, voici plein d'idées de cheesecakes healthy et très gourmands.
Recette Cheesecake aux cerises sans cuisson
Ingrédients
- 200 g de biscuits type petit beurre
- 90 g de beurre fondu
- 500 g de cream cheese
- 100 g de sucre semoule
- 1 gousse de vanille
- 300 ml de crème liquide entière 35% MG
- 300 g de cerises
- 3 c. à soupe de gelée de cerises
Préparation
1
Mixer les biscuits jusqu'à ce qu'ils soient bien réduits en miettes. Verser le beurre et mélanger.
2
Tasser cette préparation au fond d'un moule à manqué et réserver au frais.
3
Détendre le cream cheese au fouet avec le sucre semoule et les grains de la gousse de vanille.
4
Monter la crème liquide entière en chantilly bien ferme. L'incorporer délicatement à l'aide d'une maryse dans le cream cheese.
5
Verser sur le fond de biscuits et lisser avec une spatule. Laisser prendre au frais pendant au moins 4 heures (toute une nuit idéalement).
6
Nettoyer, équeuter et dénoyauter les cerises. Réchauffer la gelée de cerises dans une casserole. Quand elle est liquide, verser sur les cerises et mélanger.
7
Laisser refroidir puis verser sur le cheesecake. Laisser prendre et servir !