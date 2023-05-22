Le dessert gourmand du jour : un cheesecake aux cerises sans cuisson ! Vous allez rougir de plaisir...

Par Célia Papaïx ·

Cheesecake aux cerises sans cuisson

Ce cheesecake aux cerises sans cuisson est très facile à préparer à la maison ! Vous allez très vite adopter cette recette gourmande, fruitée et rafraîchissante.

Les cerises font leur grand retour et nos papilles sont enchantées ! Saviez-vous que ce petit fruit, qu'on adore aussi bien nature qu'en dessert (comme le clafoutis), améliore entre autres le sommeil et réduit le taux de mauvais cholestérol ? Alors on n'hésite pas et on profite de son doux parfum sucré et gourmand grâce à cette recette de cheesecake sans cuisson ! Vous pouvez aussi varier les plaisirs avec un cheesecake aux myrtilles. Et si vous faites attention à votre ligne, voici plein d'idées de cheesecakes healthy et très gourmands.

Recette Cheesecake aux cerises sans cuisson

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de biscuits type petit beurre
  • 90 g de beurre fondu
  • 500 g de cream cheese
  • 100 g de sucre semoule
  • 1 gousse de vanille
  • 300 ml de crème liquide entière 35% MG
  • 300 g de cerises
  • 3 c. à soupe de gelée de cerises

Préparation

1
Mixer les biscuits jusqu'à ce qu'ils soient bien réduits en miettes. Verser le beurre et mélanger.
2
Tasser cette préparation au fond d'un moule à manqué et réserver au frais.
3
Détendre le cream cheese au fouet avec le sucre semoule et les grains de la gousse de vanille.
4
Monter la crème liquide entière en chantilly bien ferme. L'incorporer délicatement à l'aide d'une maryse dans le cream cheese.
5
Verser sur le fond de biscuits et lisser avec une spatule. Laisser prendre au frais pendant au moins 4 heures (toute une nuit idéalement).
6
Nettoyer, équeuter et dénoyauter les cerises. Réchauffer la gelée de cerises dans une casserole. Quand elle est liquide, verser sur les cerises et mélanger.
7
Laisser refroidir puis verser sur le cheesecake. Laisser prendre et servir !
CheesecakeFruitsétéFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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