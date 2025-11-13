Recette facile de mini-croissants feuilletés au fromage et jambon pour 6 personnes

Ces mini-croissants feuilletés au jambon et au fromage sont la recette apéritive express qui fait toujours l'unanimité ! Avec seulement trois ingrédients, ils se préparent en un clin d'œil et se dégustent aussi bien chauds que tièdes, et c'est vraiment très économique. Idéale pour un apéro convivial et gourmand entre amis, cette recette est déclinable à l'infini. À vous de choisir vos saveurs préférées pour réaliser les meilleurs mini-croissants feuilletés !
Recette Mini-croissants feuilletés au fromage et jambon
Ingrédients
- 1 pâte feuilletée
- 2 tranches de jambon
- 100 g de fromage râpé
- 1 jaune d'oeuf pour la dorure
Préparation
1
Couper la pâte feuilletée en 12 triangles.
2
Déposer un morceau de jambon et du fromage râpé sur chaque triangle (la partie la plus grande) puis rouler pour former les croissants.
3
Disposer les mini-croissants sur un plaque recouverte de papier cuisson et badigeonner avec l'oeuf battu dilué avec un peu d'eau.
4
Enfourner 15 minutes à 180°C.
L'astuce du chef
Vous pouvez mettre une base de pesto, de crème ou de sauce tomate par exemple sur la pâte feuilletée et n'hésitez à saupoudrer les croissants de fromage râpé ou de graines de sésame pour plus de gourmandise !