Découper le poulet en huit morceaux. Saler et poivrer les morceaux et les déposer dans un grand plat. Ajouter les gousses d'ail pelées et écrasées, le piment finement haché et l'échalote émincée. Saupoudrer d'une cuillère à soupe d'épices à colombo et la coriandre moulue. Arroser d'eau et laisser mariner au moins deux heures.