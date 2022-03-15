Direction les Antilles avec le colombo de poulet ! Ce plat traditionnel légèrement relevé d'ordinaire a été ici adouci par le lait de coco. Mais une chose est sûre, vous allez vous régaler !
Le mélange d'épices colombo varie selon les régions et les personnes qui le préparent. Mais à la base, ce mélange vient de Colombo la capitale du Sri Lanka et se compose de coriandre, piment, ail et curcuma. De quoi faire rougir de plaisir vos papilles ! On trouve l'épice colombo un peu partout dans le commerce pour faire de délicieux plats tels que ce colombo de poulet au lait de coco ! À servir avec du riz pour un aller express vers les Antilles. Vous pouvez aussi réaliser un colombo de porc pour changer vos habitudes. Ici, on a ajouté un peu de lait de coco pour adoucir le côté trop épicé de la recette.
Recette Colombo de poulet au lait de coco
Ingrédients
- 1 poulet
- 4 gousses d'ail
- 1/2 piments
- 1 échalote
- 3 c. à soupe de colombo en poudre
- 1 c. à café de coriandre moulue
- 250 ml de eau
- 3 c. à soupe de huile
- 2 oignons
- 3 carottes
- 3 pommes de terre
- 2 brins de thym
- 1 citron vert
- 200 ml de lait de coco
- sel, poivre
Préparation
1
Découper le poulet en huit morceaux. Saler et poivrer les morceaux et les déposer dans un grand plat. Ajouter les gousses d'ail pelées et écrasées, le piment finement haché et l'échalote émincée. Saupoudrer d'une cuillère à soupe d'épices à colombo et la coriandre moulue. Arroser d'eau et laisser mariner au moins deux heures.
2
Dans une grande cocotte, faire chauffer l'huile puis faire revenir les oignons émincés. Une fois qu'ils ont bien colorés, ajouter les morceaux de poulet (réserver la marinade) et les faire dorer 5 minutes sur toutes les faces.
3
Ajouter les carottes épluchées et coupées en rondelles ainsi que les pommes de terre pelées et coupées en cubes et les brins de thym. Verser la marinade, couvrir la cocotte et laisser mijoter pendant 15 minutes.
4
Délayer le reste d'épices à colombo dans un peu d'eau et avec le jus du citron vert. Verser dans la cocotte et laisser mijoter de nouveau 15 minutes à couvert.
5
Enfin, ajouter le lait de coco, mélanger et laisser cuire 5 minutes supplémentaires. Avant de servir, goûter et rectifier l'assaisonnement.