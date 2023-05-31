Voici la recette facile et rapide du gâteau moelleux au mascarpone avec seulement 5 ingrédients !

Un gâteau très simple à faire à la maison en peu de temps et terriblement gourmand. C'est parti pour se régaler !
Il ne vous faudra que 5 ingrédients pour réaliser ce tendre gâteau ! À base de mascarpone, cette recette est vraiment très gourmande et sans grande difficulté. Un gâteau moelleux idéal pour le petit-déjeuner, pour le dessert ou pour le goûter, vos papilles vont l'adorer. N'hésitez pas à parfumer votre pâte avec l'arôme de votre choix : vanille, zestes de citron, jus d'orange… Laissez parler votre gourmandise ! Pour le rendre encore plus gourmand, vous pourrez également le couper en deux dans l'épaisseur et étaler de la confiture maison ou de la pâte à tartiner. Effet waouh garanti !
Recette Gâteau moelleux au mascarpone
Ingrédients
- 100 g de mascarpone
- 2 oeufs
- 100 g de sucre
- 100 g de farine
- 1 sachet de levure
Préparation
1
Battre le mascarpone et les oeufs.
2
Ajouter le sucre, la farine et la levure et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
3
Verser dans un moule beurré et fariné. Enfourner 40 minutes à 190°C.
4
Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
5
Laisser refroidir avant de démouler. Saupoudrer de sucre glace avant de servir et déguster !