Voici la recette facile et rapide du gâteau moelleux au mascarpone avec seulement 5 ingrédients !

Par Célia Papaïx ·

Gâteau moelleux au mascarpone

Un gâteau très simple à faire à la maison en peu de temps et terriblement gourmand. C'est parti pour se régaler !

Il ne vous faudra que 5 ingrédients pour réaliser ce tendre gâteau ! À base de mascarpone, cette recette est vraiment très gourmande et sans grande difficulté. Un gâteau moelleux idéal pour le petit-déjeuner, pour le dessert ou pour le goûter, vos papilles vont l'adorer. N'hésitez pas à parfumer votre pâte avec l'arôme de votre choix : vanille, zestes de citron, jus d'orange… Laissez parler votre gourmandise ! Pour le rendre encore plus gourmand, vous pourrez également le couper en deux dans l'épaisseur et étaler de la confiture maison ou de la pâte à tartiner. Effet waouh garanti !

Recette Gâteau moelleux au mascarpone

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 100 g de mascarpone
  • 2 oeufs
  • 100 g de sucre
  • 100 g de farine
  • 1 sachet de levure

Préparation

1
Battre le mascarpone et les oeufs.
2
Ajouter le sucre, la farine et la levure et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
3
Verser dans un moule beurré et fariné. Enfourner 40 minutes à 190°C.
4
Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
5
Laisser refroidir avant de démouler. Saupoudrer de sucre glace avant de servir et déguster !
FacileRapideGâteauGouter
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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