Des gnocchis à la courge butternut, la recette facile et trop gourmande pour épater vos papilles !

Par Célia Papaïx ·

Gnocchis à la courge butternut

C'est la saison des gnocchis à la courge butternut ! Une version gourmande et fondante pour changer des gnocchis traditionnels, vous allez adorer.

Les gnocchis à la pomme de terre, on adore. Ceux à la patate douce aussi. Mais cette recette à la butternut va définitivement devenir notre préférée ! Fondants à l'intérieur et légèrement croustillants à l'extérieur, ces petits gnocchis feront le bonheur de vos papilles. N'hésitez pas à les parfumer avec un peu de muscade ou bien du curcuma, du paprika ou une autre épice de votre choix. On les fait rôtir quelques minutes dans un beurre de sauge, c'est tellement gourmand… Mais vous pourrez également les servir avec un pesto de butternut pour encore plus de courge dans votre assiette !

Recette Gnocchis à la courge butternut

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:50
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 kg de courge butternut
  • 400 g de semoule de blé extra-fine
  • 1 jaune d'oeuf
  • sel, poivre
  • 50 g de beurre
  • feuilles de sauge
  • parmesan

Préparation

1
Couper la butternut en deux, retirer les graines et la déposer sur une plaque de cuisson. Enfourner 45 minutes à 180°C.
2
Vérifier la cuisson en plantant un couteau dans la chair : il doit s'enfoncer facilement.
3
Récupérer la chair et peser 500 g.
4
Mélanger la chair refroidie avec la semoule de blé extra-fine, le jaune d'oeuf et assaisonner de sel et poivre. Ajouter un peu de noix de muscade moulue si vous voulez.
5
Pétrir et former des gnocchis sur un plan de travail fariné. Pour réaliser les "marques", utiliser une fourchette en roulant les gnocchis sur les dents.
6
Plonger les gnocchis dans un grand volume d'eau bouillante salée. Ils sont cuits quand ils remontent à la surface.
7
Égoutter puis faire revenir dans une poêle avec le beurre et la sauge. Laisser cuire quelques minutes pour les faire rôtir.
8
Servir aussitôt avec du parmesan !
VégétarienFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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