Sandwich healthy aux légumes grillés : l'idée repas équilibré et rapide à seulement 2 euros

Ce sandwich aux légumes grillés et son houmous maison transforme le déjeuner en moment gourmand et équilibré ! Parfaite pour utiliser les légumes d'été, cette recette healthy associe la saveur fumée des légumes grillés avec l'onctuosité du houmous fait maison. N'hésitez pas à varier les versions du houmous pour plus d'originalité ! Riche en fibres, protéines et vitamines, ce sandwich constitue un repas complet prêt en 20 minutes et à seulement 2 euros par personne. Une alternative savoureuse aux sandwichs industriels, idéale pour les pauses-déjeuner au bureau ou les pique-niques ! Pour les végétariens ou non, vous trouverez beaucoup de plaisir à croquer dans ce sandwich rassasiant.
Recette Sandwich aux légumes grillés et houmous maison
Ingrédients
- Pour le houmous :
- 1 boîte de pois chiches cuits (400 g)
- 2 gousses d'ail
- 3 c. à soupe de tahini (purée de sésame)
- 1 jus de citron
- 3 c. à soupe de huile d'olive
- 1 c. à café de cumin
- sel, poivre
- Pour les légumes grillés :
- 2 courgettes
- 1 aubergine
- 2 poivrons rouges
- 4 tranches épaisses de tomates
- 4 c. à soupe de huile d'olive
- Herbes de Provence
- sel, poivre
- Pour le montage :
- 8 tranches de pain complet
- quelques feuilles de roquette
- 100 g de feta émiettée (optionnel)
Préparation
1
Égoutter et rincer les pois chiches. Verser dans le bol du mixeur avec les gousses d'ail épluchées, le tahini, le jus de citron, l'huile d'olive et le cumin.
2
Mixer jusqu'à l'obtention d'une texture lisse (ajuster la quantité d'huile selon la consistance désirée). Goûter et rectifier l'assaisonnement et sel et poivre. Réserver au frais.
3
Laver les légumes. Couper les courgettes et l'aubergine en tranches d'environ 1 cm d'épaisseur. Tailler les poivrons en lanières.
4
Déposer le tout sur une plaque ou dans un plat et arroser d'huile d'olive. Assaisonner d'herbes de Provence, de sel et de poivre puis enfourner à 200°C pendant 10 à 15 minutes en remuant à mi-cuisson.
5
Toaster le pain. Sur chaque tranche, étaler du houmous généreusement. Ajouter les légumes grillés, une tranche de tomate, de la roquette et de la feta.
6
Refermer le sandwich avec une tranche de pain au houmous et déguster aussitôt !
L'astuce du chef
Possible de faire cuire les légumes à la plancha ou au barbecue si vous avez plus de temps !