Sandwich healthy aux légumes grillés : l'idée repas équilibré et rapide à seulement 2 euros

Par Célia Papaïx ·

Sandwich aux légumes grillés et houmous maison

Ce sandwich aux légumes grillés et son houmous maison transforme le déjeuner en moment gourmand et équilibré ! Parfaite pour utiliser les légumes d'été, cette recette healthy associe la saveur fumée des légumes grillés avec l'onctuosité du houmous fait maison. N'hésitez pas à varier les versions du houmous pour plus d'originalité ! Riche en fibres, protéines et vitamines, ce sandwich constitue un repas complet prêt en 20 minutes et à seulement 2 euros par personne. Une alternative savoureuse aux sandwichs industriels, idéale pour les pauses-déjeuner au bureau ou les pique-niques ! Pour les végétariens ou non, vous trouverez beaucoup de plaisir à croquer dans ce sandwich rassasiant.

Recette Sandwich aux légumes grillés et houmous maison

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour le houmous :
  • 1 boîte de pois chiches cuits (400 g)
  • 2 gousses d'ail
  • 3 c. à soupe de tahini (purée de sésame)
  • 1 jus de citron
  • 3 c. à soupe de huile d'olive
  • 1 c. à café de cumin
  • sel, poivre
  • Pour les légumes grillés :
  • 2 courgettes
  • 1 aubergine
  • 2 poivrons rouges
  • 4 tranches épaisses de tomates
  • 4 c. à soupe de huile d'olive
  • Herbes de Provence
  • sel, poivre
  • Pour le montage :
  • 8 tranches de pain complet
  • quelques feuilles de roquette
  • 100 g de feta émiettée (optionnel)

Préparation

1
Égoutter et rincer les pois chiches. Verser dans le bol du mixeur avec les gousses d'ail épluchées, le tahini, le jus de citron, l'huile d'olive et le cumin.
2
Mixer jusqu'à l'obtention d'une texture lisse (ajuster la quantité d'huile selon la consistance désirée). Goûter et rectifier l'assaisonnement et sel et poivre. Réserver au frais.
3
Laver les légumes. Couper les courgettes et l'aubergine en tranches d'environ 1 cm d'épaisseur. Tailler les poivrons en lanières.
4
Déposer le tout sur une plaque ou dans un plat et arroser d'huile d'olive. Assaisonner d'herbes de Provence, de sel et de poivre puis enfourner à 200°C pendant 10 à 15 minutes en remuant à mi-cuisson.
5
Toaster le pain. Sur chaque tranche, étaler du houmous généreusement. Ajouter les légumes grillés, une tranche de tomate, de la roquette et de la feta.
6
Refermer le sandwich avec une tranche de pain au houmous et déguster aussitôt !
L'astuce du chef
Possible de faire cuire les légumes à la plancha ou au barbecue si vous avez plus de temps !
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA RECETTE
- La suite après cette vidéo -
Sandwich Healthy Minceur été Légumes Végétarien Facile Rapide Pas chères
Plus de recettes
Sandwich d’effiloché d’agneau, houmous et grenade
Sandwich d’effiloché d’agneau, houmous et grenade
Chermoula marocaine, la marinade aux herbes pour les poissons, viandes et légumes grillés
Chermoula marocaine, la marinade aux herbes pour les poissons, viandes et légumes grillés
Pink houmous : du houmous délicieux et rose à la betterave
Pink houmous : du houmous délicieux et rose à la betterave
Sandwich grillé au fromage fondu et à la sauce barbecue : le grilled cheese sandwich
Sandwich grillé au fromage fondu et à la sauce barbecue : le grilled cheese sandwich
Poireaux grillés et crème de citron
Poireaux grillés et crème de citron
Salade prosciutto et abricots grillés
Salade prosciutto et abricots grillés
Sandwich aux légumes grillés et houmous maison
Sandwich aux légumes grillés et houmous maison
Bowl healthy aux légumes grillés et quinoa
Bowl healthy aux légumes grillés et quinoa
Salade de pâtes aux légumes grillés
Salade de pâtes aux légumes grillés
Salade de quinoa aux légumes grillés
Salade de quinoa aux légumes grillés