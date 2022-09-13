Des linguine au citron pour mettre du soleil dans nos assiettes, la recette à faire en moins de 15 minutes !

Par Célia Papaïx ·

Linguine au citron (pasta al limone)

Ensoleillez vos dîners avec les pasta al limone ! Des pâtes citronnées pour se régaler, c'est la recette facile, rapide et gourmande du jour.

Maintenant que vous connaissez par cœur la recette des classiques spaghetti à la carbonara, que diriez-vous de varier un petit peu les plaisirs ? Après la recette cacio e pepe, on ne peut plus simple, on vous présente cette version au citron, prête en seulement quelques minutes ! Oui oui, en moins de 15 minutes, dégustez de délicieuses linguine au citron, vos papilles vont vous remercier, c'est promis. Si vous aimez les préparations citronnées, découvrez le poulet au curry et au citron très savoureux.

Recette Linguine au citron (pasta al limone)

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de linguine
  • 1 citron jaune bio
  • 60 g de beurre
  • 80 g de parmesan
  • basilic frais
  • sel, poivre

Préparation

1
Faire cuire les linguine dans un grand volume d'eau bouillante salée, le temps indiqué sur le paquet.
2
Râper le zeste du citron et presser le jus. Réserver séparément.
3
Faire fondre le beurre dans une poêle à feu doux puis verser le jus de citron et bien mélanger.
4
Ajouter la moitié des zestes de citron, saler et poivrer puis remuer jusqu'à ce que la sauce épaississe légèrement.
5
Ajouter les linguine al dente ainsi qu'une à deux louches d'eau de cuisson. Monter un peu le feu et saupoudrer de parmesan râpé. Continuer de remuer jusqu'à ce que la texture de la sauce soit comme vous souhaitez.
6
Servir avec un peu de basilic frais ciselé !
PâtesRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Linguine et bol de parmesan
Linguine et bol de parmesan
Linguine à l'ail et aux crevettes et bols de parmesan
Linguine à l'ail et aux crevettes et bols de parmesan
One pot pasta aux épinards dans son bol de bacon
One pot pasta aux épinards dans son bol de bacon
One pot pasta au poulet, tomates, basilic et Serpentini !
One pot pasta au poulet, tomates, basilic et Serpentini !
20 minutes pour un plat crémeux et savoureux : le one pot pasta qui change la vie
20 minutes pour un plat crémeux et savoureux : le one pot pasta qui change la vie
La Tomato Vodka Absolut Pasta Sauce Heinz débarque à La Grande Épicerie de Paris !
La Tomato Vodka Absolut Pasta Sauce Heinz débarque à La Grande Épicerie de Paris !
One pot pasta aux champignons et parmesan
One pot pasta aux champignons et parmesan
Pasta e fagioli
Pasta e fagioli
Pasta alla norma express
Pasta alla norma express
One pot pasta aux tomates cerises
One pot pasta aux tomates cerises