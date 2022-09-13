Des linguine au citron pour mettre du soleil dans nos assiettes, la recette à faire en moins de 15 minutes !

Ensoleillez vos dîners avec les pasta al limone ! Des pâtes citronnées pour se régaler, c'est la recette facile, rapide et gourmande du jour.
Maintenant que vous connaissez par cœur la recette des classiques spaghetti à la carbonara, que diriez-vous de varier un petit peu les plaisirs ? Après la recette cacio e pepe, on ne peut plus simple, on vous présente cette version au citron, prête en seulement quelques minutes ! Oui oui, en moins de 15 minutes, dégustez de délicieuses linguine au citron, vos papilles vont vous remercier, c'est promis. Si vous aimez les préparations citronnées, découvrez le poulet au curry et au citron très savoureux.
Recette Linguine au citron (pasta al limone)
Ingrédients
- 400 g de linguine
- 1 citron jaune bio
- 60 g de beurre
- 80 g de parmesan
- basilic frais
- sel, poivre
Préparation
1
Faire cuire les linguine dans un grand volume d'eau bouillante salée, le temps indiqué sur le paquet.
2
Râper le zeste du citron et presser le jus. Réserver séparément.
3
Faire fondre le beurre dans une poêle à feu doux puis verser le jus de citron et bien mélanger.
4
Ajouter la moitié des zestes de citron, saler et poivrer puis remuer jusqu'à ce que la sauce épaississe légèrement.
5
Ajouter les linguine al dente ainsi qu'une à deux louches d'eau de cuisson. Monter un peu le feu et saupoudrer de parmesan râpé. Continuer de remuer jusqu'à ce que la texture de la sauce soit comme vous souhaitez.
6
Servir avec un peu de basilic frais ciselé !