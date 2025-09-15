Pasta e fagioli : la recette italienne authentique, rapide et pas chère

Découvrez les Pasta e fagioli, ce plat traditionnel italien qui réunit pâtes et haricots dans une sauce tomate parfumée ! Cette recette express, prête en 30 minutes, offre un repas complet, économique et réconfortant, parfait pour les soirées de semaine. Riche en protéines végétales et en fibres, cette spécialité italienne authentique séduira toute la famille avec ses saveurs méditerranéennes généreuses et son côté nourrissant.
Ingrédients
- 300 g de pâtes courtes (ditalini ou macaroni)
- 400 g de haricots blancs (en boîte)
- 400 g de tomates concassées
- 1 oignon
- 2 gousses d'ail
- 2 branches de céleri
- 1 carotte
- 4 c. à soupe de huile d'olive
- 1 l de bouillon de légumes
- Romarin frais
- parmesan râpé
- sel, poivre
Préparation
1
Émincer finement l'oignon, l'ail, le céleri et la carotte. Faire revenir le tout dans une cocotte avec un peu d'huile d'olive pendant 5 minutes en remuant de temps en temps.
2
Ajouter les tomates concassées et le romarin. Laisser mijoter 5 minutes.
3
Incorporer les haricots blancs égouttés et le bouillon réchauffé. Porter à ébullition puis ajouter les pâtes directement.
4
Laisser cuire le temps indiqué sur le paquet (ajuster la quantité de bouillon si besoin).
5
Saler, poivrer puis parsemer de parmesan râpé. Servir bien chaud !
L'astuce du chef
Pour un bouillon plus épais, écraser quelques haricots blancs !