Pas de prise de tête avec ce one pot pasta ultra-crémeux aux champignons pour un dîner gourmand !

Ces pâtes crémeuses aux champignons sont ultra-faciles à refaire à la maison. Laissez mijoter et régalez-vous !
Un one pot quoi ? Le one pot pasta est un plat où on fait cuire tous les ingrédients dans la même cocotte ! On s'évite alors de la vaisselle et c'est tellement facile à préparer qu'on devient très vite accro. Avec cette recette crémeuse et gourmande aux champignons, nul doute que vous allez vous régaler à l'heure du dîner ! Les papilles de toute la famille vont adorer ces saveurs réconfortantes. Pour d'autres idées de pâtes gourmandes, retrouvez nos meilleures recettes de sauces pour accompagner votre prochain plat de pâtes. Alors, quelle sera votre préférée ?
Recette Pâtes crémeuses aux champignons (one pot pasta)
Ingrédients
- 5 cl de huile d'olive
- 3 oignons jaunes
- 4 gousses d'ail
- 230 g de champignon
- 1 c. à soupe de thym
- 11 cl de vin blanc
- 2 c. à soupe de farine
- 45 cl de bouillon de volaille (ou boeuf, ou légumes)
- 45 cl de eau
- 350 g de pâtes
- sel, poivre
- parmesan
Préparation
1
Faire chauffer l'huile d'olive dans une cocotte et ajouter les oignons émincés finement. Laisser fondre pendant une vingtaine de minutes à feu doux/moyen.
2
Ajouter les gousses d'ail pelées et écrasées, les champignons émincés et le thym. Bien mélanger et poursuivre la cuisson pendant 5 minutes environ, jusqu'à ce que les champignons ramollissent.
3
Déglacer au vin blanc puis ajouter la farine. Bien mélanger jusqu'à épaississement, environ 2 à 3 minutes.
4
Verser le bouillon et l'eau et porter à ébullition. Ajouter ensuite les pâtes et laisser cuire le tout jusqu'à ce qu'elles soit al dente (suivre les indications sur le paquet).
5
Bien mélanger puis assaisonner à convenance. Servir avec du parmesan !