Voici la VRAIE recette des spaghetti carbonara avec seulement 5 ingrédients !

Et sans surprise la crème ne fait pas partie de la liste des ingrédients pour réaliser les vraies pasta alla carbonara…
Véritable institution italienne, les spaghetti carbonara ont, malheureusement, été revisités plus d'une fois, au grand regret des Italiens. Et, spoiler alert, il n'y a pas de crème dans la préparation de la carbonara !! Non, il n'y a que 5 ingrédients : des spaghetti, du poivre en grains, du guanciale, des jaunes d'œufs extra-frais et du pecorino romano. C'est tout. À déguster illico presto, les pasta alla carbonara vont ravir vos palais de grands gourmands ! Promis, vous allez voyager en Italie… Et pour finir votre repas spécial dolce vita, osez un dessert traditionnel italien !
Recette Spaghetti carbonara
Ingrédients
- 400 g de spaghetti
- 3 g de poivre noir en grains
- 150 g de guanciale (ou pancetta)
- 6 jaunes d'oeufs extra-frais
- 140 g de pecorino romano râpé
Préparation
1
Faire bouillir de l'eau et, à côté, faire chauffer une poêle à feu doux.
2
Mettre les spaghetti à cuire seulement la moitié du temps indiqué sur le paquet (ils vont continuer de cuire dans la poêle par la suite).
3
Concasser le poivre dans un mortier et tailler le guanciale en petits bâtonnets. Ajouter la moitié du poivre et le guanciale dans la poêle (sans matière grasse) puis laisser cuire jusqu'à ce qu'il devienne croustillant. Retirer les 3/4 du guanciale et le mettre sur du papier absorbant.
4
Verser 2 louches d'eau de cuisson sur le reste de guanciale dans la poêle en gardant le gras. Quand les spaghetti ont cuit la moitié du temps indiqué, les ajouter dans la poêle. Conserver l'eau de cuisson !
5
Poursuivre la cuisson des spaghetti dans la poêle en mouillant à l'eau de cuisson de temps en temps. Une sauce crémeuse va se former petit à petit grâce à l'amidon contenu dans les pâtes.
6
Pendant ce temps, mélanger les jaunes d'oeufs avec seulement 120 g de pecorino. Une fois les spaghetti al dente, retirer la poêle du feu, attendre un peu qu'elle soit moins brûlante et verser le mélange précédent. Bien remuer en faisant attention de ne pas cuire les oeufs.
7
Servir tout de suite avec le reste de poivre, le guanciale croustillant et saupoudrer généreusement de pecorino. Déguster sans attendre !
L'astuce du chef
Remplacer le pecorino par du parmesan râpé pour «adoucir» la recette".