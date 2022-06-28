Voici la VRAIE recette des spaghetti carbonara avec seulement 5 ingrédients !

Par Célia Papaïx ·

Spaghetti carbonara

Et sans surprise la crème ne fait pas partie de la liste des ingrédients pour réaliser les vraies pasta alla carbonara…

Véritable institution italienne, les spaghetti carbonara ont, malheureusement, été revisités plus d'une fois, au grand regret des Italiens. Et, spoiler alert, il n'y a pas de crème dans la préparation de la carbonara !! Non, il n'y a que 5 ingrédients : des spaghetti, du poivre en grains, du guanciale, des jaunes d'œufs extra-frais et du pecorino romano. C'est tout. À déguster illico presto, les pasta alla carbonara vont ravir vos palais de grands gourmands ! Promis, vous allez voyager en Italie… Et pour finir votre repas spécial dolce vita, osez un dessert traditionnel italien !

Recette Spaghetti carbonara

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de spaghetti
  • 3 g de poivre noir en grains
  • 150 g de guanciale (ou pancetta)
  • 6 jaunes d'oeufs extra-frais
  • 140 g de pecorino romano râpé

Préparation

1
Faire bouillir de l'eau et, à côté, faire chauffer une poêle à feu doux.
2
Mettre les spaghetti à cuire seulement la moitié du temps indiqué sur le paquet (ils vont continuer de cuire dans la poêle par la suite).
3
Concasser le poivre dans un mortier et tailler le guanciale en petits bâtonnets. Ajouter la moitié du poivre et le guanciale dans la poêle (sans matière grasse) puis laisser cuire jusqu'à ce qu'il devienne croustillant. Retirer les 3/4 du guanciale et le mettre sur du papier absorbant.
4
Verser 2 louches d'eau de cuisson sur le reste de guanciale dans la poêle en gardant le gras. Quand les spaghetti ont cuit la moitié du temps indiqué, les ajouter dans la poêle. Conserver l'eau de cuisson !
5
Poursuivre la cuisson des spaghetti dans la poêle en mouillant à l'eau de cuisson de temps en temps. Une sauce crémeuse va se former petit à petit grâce à l'amidon contenu dans les pâtes.
6
Pendant ce temps, mélanger les jaunes d'oeufs avec seulement 120 g de pecorino. Une fois les spaghetti al dente, retirer la poêle du feu, attendre un peu qu'elle soit moins brûlante et verser le mélange précédent. Bien remuer en faisant attention de ne pas cuire les oeufs.
7
Servir tout de suite avec le reste de poivre, le guanciale croustillant et saupoudrer généreusement de pecorino. Déguster sans attendre !
L'astuce du chef
Remplacer le pecorino par du parmesan râpé pour «adoucir» la recette".
Cuisine italienneCuisine du mondePâtes
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Risotto à la carbonara
Risotto à la carbonara
Carbonara de poireaux
Carbonara de poireaux
Bruschetta perdue à la carbonara
Bruschetta perdue à la carbonara
Gnocchis façon carbonara
Gnocchis façon carbonara
Gratin de crozotto façon carbonara
Gratin de crozotto façon carbonara
Pâtes à la carbonara sans crème fraîche !
Pâtes à la carbonara sans crème fraîche !
Les spaghetti all'Amatriciana, un régal pour les gourmands !
Les spaghetti all'Amatriciana, un régal pour les gourmands !
Spaghetti aux crevettes et beurre à l'ail
Spaghetti aux crevettes et beurre à l'ail
Spaghetti au pesto et crevettes
Spaghetti au pesto et crevettes
Spaghetti aux boulettes de viande
Spaghetti aux boulettes de viande