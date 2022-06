Voici la VRAIE recette des spaghetti carbonara avec seulement 5 ingrédients !

Et sans surprise la crème ne fait pas partie de la liste des ingrédients pour réaliser les vraies pasta alla carbonara…

Véritable institution italienne, les spaghetti carbonara ont, malheureusement, été revisités plus d'une fois, au grand regret des Italiens. Et, spoiler alert, il n'y a pas de crème dans la préparation de la carbonara !! Non, il n'y a que 5 ingrédients : des spaghetti, du poivre en grains, du guanciale, des jaunes d'œufs extra-frais et du pecorino romano. C'est tout. À déguster illico presto, les pasta alla carbonara vont ravir vos palais de grands gourmands ! Promis, vous allez voyager en Italie… Et pour finir votre repas spécial dolce vita, osez un dessert traditionnel italien !