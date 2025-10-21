One pot pasta aux champignons et parmesan crémeux : la recette express qui régale

One pot pasta aux champignons et parmesan

Vous n'avez ni le temps ni l'envie de salir trois casseroles pour le dîner ? Ce one pot pasta aux champignons et parmesan est la solution miracle ! Tout cuit dans une seule poêle pour un résultat ultra-crémeux, savoureux et plein de caractère. En seulement 20 minutes, vous obtiendrez des pâtes onctueuses comme dans une véritable trattoria italienne. Un plat parfait pour les soirs pressés ou les étudiants, à savourer sans stress et sans vaisselle interminable !

Recette One pot pasta aux champignons et parmesan

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 350 g de pâtes (penne ou spaghetti)
  • 250 g de champignons de Paris émincés
  • 2 gousses d'ail
  • 1 oignon jaune
  • 70 g de parmesan râpé
  • 20 cl de crème liquide
  • 40 cl de eau chaude
  • 1 cube de bouillon de légumes
  • 1 c. à soupe de huile d'olive
  • sel, poivre, persil frais

Préparation

1
Dans une grande sauteuse avec un filet d'huile d'olive, faire revenir l'oignon émincé avec les gousses d'ail hachées.
2
Ajouter les champignons et laisser dorer quelques minutes.
3
Verser les pâtes crues, le cube de bouillon, l'eau chaude et la crème liquide. Bien mélanger puis laisser cuire à feu moyen pendant 12 à 15 minutes en remuant de temps en temps pour éviter que les pâtes n'accrochent.
4
Quand les pâtes sont cuites et bien crémeuses, ajouter le parmesan et assaisonner de sel et poivre. Servir aussitôt avec du persil frais ciselé !
Pâtes Facile Rapide Pas chères étudiantes Recette express
