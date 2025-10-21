One pot pasta aux champignons et parmesan crémeux : la recette express qui régale

Par Célia Papaïx
·Publié le 21/10/2025 à 10:00
Vous n'avez ni le temps ni l'envie de salir trois casseroles pour le dîner ? Ce one pot pasta aux champignons et parmesan est la solution miracle ! Tout cuit dans une seule poêle pour un résultat ultra-crémeux, savoureux et plein de caractère. En seulement 20 minutes, vous obtiendrez des pâtes onctueuses comme dans une véritable trattoria italienne. Un plat parfait pour les soirs pressés ou les étudiants, à savourer sans stress et sans vaisselle interminable !