Découvrez le merveilleux marbré au chocolat et à la noix de coco à l'heure du goûter !

Par Célia Papaïx ·

Marbré au chocolat et à la noix de coco

Voici la recette parfaite de marbré au bon goût de chocolat et de noix de coco ! Petits et grands gourmands vont adorer.

Le marbré fait sans doute partie de nos goûters régressifs préférés ! Aujourd'hui, on a décidé de le rendre encore plus gourmand avec une touche de noix de coco et on vous prévient : c'est un pur délice pour les papilles. À l'instar des madeleines marbrées, c'est comme un gros câlin de gourmandise quand on croque dedans ! Facile à préparer, il ne vous reste plus qu'à vous délecter avec le marbré au chocolat et à la noix de coco. Essayez également les boules choco coco, vous devriez adorer !

Recette Marbré au chocolat et à la noix de coco

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 150 g de sucre
  • 150 g de beurre
  • 1 yaourt nature
  • 170 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 3 c. à soupe de cacao en poudre non sucré
  • 3 c. à soupe de noix de coco râpée

Préparation

1
Séparer les blancs des jaunes des oeufs.
2
Battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Verser le beurre fondu et le yaourt et bien mélanger.
3
Incorporer la farine et la levure et mélanger vivement pour enlever tous les grumeaux.
4
Monter les blancs d'oeufs en neige et les incorporer délicatement à la pâte à l'aide d'une spatule.
5
Séparer la pâte en deux. Dans la première moitié, verser le cacao en poudre. Dans l'autre, ajouter la noix de coco râpée.
6
Dans un moule à cake chemisé ou recouvert de papier cuisson, verser les pâtes en alternant celle au cacao et celle à la noix de coco.
7
Enfourner 30 à 40 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau, elle doit ressortir sèche.
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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