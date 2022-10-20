Découvrez le merveilleux marbré au chocolat et à la noix de coco à l'heure du goûter !

Voici la recette parfaite de marbré au bon goût de chocolat et de noix de coco ! Petits et grands gourmands vont adorer.
Le marbré fait sans doute partie de nos goûters régressifs préférés ! Aujourd'hui, on a décidé de le rendre encore plus gourmand avec une touche de noix de coco et on vous prévient : c'est un pur délice pour les papilles. À l'instar des madeleines marbrées, c'est comme un gros câlin de gourmandise quand on croque dedans ! Facile à préparer, il ne vous reste plus qu'à vous délecter avec le marbré au chocolat et à la noix de coco. Essayez également les boules choco coco, vous devriez adorer !
Recette Marbré au chocolat et à la noix de coco
Ingrédients
- 3 oeufs
- 150 g de sucre
- 150 g de beurre
- 1 yaourt nature
- 170 g de farine
- 1 sachet de levure
- 3 c. à soupe de cacao en poudre non sucré
- 3 c. à soupe de noix de coco râpée
Préparation
1
Séparer les blancs des jaunes des oeufs.
2
Battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Verser le beurre fondu et le yaourt et bien mélanger.
3
Incorporer la farine et la levure et mélanger vivement pour enlever tous les grumeaux.
4
Monter les blancs d'oeufs en neige et les incorporer délicatement à la pâte à l'aide d'une spatule.
5
Séparer la pâte en deux. Dans la première moitié, verser le cacao en poudre. Dans l'autre, ajouter la noix de coco râpée.
6
Dans un moule à cake chemisé ou recouvert de papier cuisson, verser les pâtes en alternant celle au cacao et celle à la noix de coco.
7
Enfourner 30 à 40 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau, elle doit ressortir sèche.