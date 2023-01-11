On fond pour la mousse de poire accompagnée de poires et noisettes caramélisées, un dessert délicieux !

La mousse est onctueuse, les poires sont fondantes, les noisettes sont craquantes… Comment résister à ce dessert ultra-gourmand ?
Voici une recette sucrée pour impressionner vos convives : une mousse de poire accompagnée de poires rôties et d'éclats de noisettes caramélisées ! C'est un pur délice pour les papilles et pas du tout compliqué à reproduire à la maison. Une douceur parfaite pour terminer le repas sur une touche gourmande et originale. Osez aussi la mousse à l'orange, un dessert sucré et léger qui vous comblera de plaisir ! Et si vous n'avez plus grand-chose dans vos placards, découvrez la mousse au chocolat express prête avec seulement deux ingrédients.
Recette Mousse à la poire et noisettes grillées
Ingrédients
- 4 poires
- 200 g de fromage blanc
- 2 c. à soupe de miel
- 125 g de mascarpone
- 30 g de beurre
- quelques noisettes concassées et torréfiées
- 1 c. à soupe de sucre
Préparation
1
Laver et éplucher deux poires. Les tailler en gros morceaux et les mettre dans une casserole.
2
Couvrir d'eau puis porter à ébullition et laisser cuire environ 15 minutes.
3
Égoutter et réduire en purée au mixeur ou à la fourchette. Mélanger avec le fromage blanc, le miel et le mascarpone jusqu'à l'obtention d'une consistance assez crémeuse.
4
Verser dans des bols et laisser prendre au frais pendant 4 heures.
5
Avant de servir, éplucher et couper en deux les deux dernières poires. Retirer le coeur et les faire fondre à la poêle avec le beurre. Caraméliser avec le sucre et ajouter les noisettes concassées.
6
Une fois que les poires sont bien fondantes, les déposer sur les mousses de poire avec les noisettes grillées et déguster !