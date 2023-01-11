On fond pour la mousse de poire accompagnée de poires et noisettes caramélisées, un dessert délicieux !

Par Célia Papaïx ·

Mousse à la poire et noisettes grillées

La mousse est onctueuse, les poires sont fondantes, les noisettes sont craquantes… Comment résister à ce dessert ultra-gourmand ?

Voici une recette sucrée pour impressionner vos convives : une mousse de poire accompagnée de poires rôties et d'éclats de noisettes caramélisées ! C'est un pur délice pour les papilles et pas du tout compliqué à reproduire à la maison. Une douceur parfaite pour terminer le repas sur une touche gourmande et originale. Osez aussi la mousse à l'orange, un dessert sucré et léger qui vous comblera de plaisir ! Et si vous n'avez plus grand-chose dans vos placards, découvrez la mousse au chocolat express prête avec seulement deux ingrédients.

Recette Mousse à la poire et noisettes grillées

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 poires
  • 200 g de fromage blanc
  • 2 c. à soupe de miel
  • 125 g de mascarpone
  • 30 g de beurre
  • quelques noisettes concassées et torréfiées
  • 1 c. à soupe de sucre

Préparation

1
Laver et éplucher deux poires. Les tailler en gros morceaux et les mettre dans une casserole.
2
Couvrir d'eau puis porter à ébullition et laisser cuire environ 15 minutes.
3
Égoutter et réduire en purée au mixeur ou à la fourchette. Mélanger avec le fromage blanc, le miel et le mascarpone jusqu'à l'obtention d'une consistance assez crémeuse.
4
Verser dans des bols et laisser prendre au frais pendant 4 heures.
5
Avant de servir, éplucher et couper en deux les deux dernières poires. Retirer le coeur et les faire fondre à la poêle avec le beurre. Caraméliser avec le sucre et ajouter les noisettes concassées.
6
Une fois que les poires sont bien fondantes, les déposer sur les mousses de poire avec les noisettes grillées et déguster !
FruitsFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Brochitos grillées
Brochitos grillées
Brochettes grillées de porc mariné
Brochettes grillées de porc mariné
Bruschettas végétariennes aux aubergines grillées
Bruschettas végétariennes aux aubergines grillées
Salade de courgettes grillées et halloumi
Salade de courgettes grillées et halloumi
Tarte aux courgettes grillées et fromage de chèvre
Tarte aux courgettes grillées et fromage de chèvre
Salade à la Burrata, au prosciutto et aux pêches grillées
Salade à la Burrata, au prosciutto et aux pêches grillées
Tzatziki aux courgettes grillées
Tzatziki aux courgettes grillées
Crumble poire poulet
Crumble poire poulet
Aubergines grillées
Aubergines grillées
Mocktail à la poire, gingembre et romarin
Mocktail à la poire, gingembre et romarin