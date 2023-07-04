Voici une recette originale de tzatziki aux courgettes grillées pour un apéritif estival réussi !

Par Célia Papaïx ·

Tzatziki aux courgettes grillées

C'est frais, c'est gourmand, c'est facile à préparer, c'est léger… Découvrez le tzatziki aux courgettes grillées, à partager de toute urgence !

Pour changer du tzatziki traditionnel, on vous avait déjà proposé une version colorée et gourmande à la betterave. Aujourd'hui, on vous recommande absolument de remplacer le concombre par des courgettes grillées ! C'est hyper facile à préparer chez vous, parfait pour un apéro estival de dernière minute, et vos invités vont se régaler.  À servir avec des tartines de pain ou bien pour tremper des bâtonnets de légumes, le tzatziki aux courgettes grillées est hyper frais et léger, vous n'allez pas y résister !

Recette Tzatziki aux courgettes grillées

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:06
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 courgettes
  • 2 Feuilles de basilic
  • 4 brins d'aneth
  • 1 gousse d'ail
  • 1/2 jus de citron
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 300 g de yaourt à la grecque
  • sel, poivre

Préparation

1
Laver les courgettes et les couper en deux dans le sens de la longueur.
2
Les faire cuire sur une plancha pendant 3 minutes, côté chair en premier. Les retourner et laisser cuire de nouveau pendant 3 minutes. Réserver.
3
Détailler les courgettes en très fines rondelles et les mélanger avec le basilic et l'aneth ciselés finement.
4
Ajouter la gousse d'ail hachée, le jus de citron, l'huile d'olive et le yaourt à la grecque puis bien mélanger, jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
5
Ajuster l'assaisonnement en sel et poivre selon vos goûts et réserver au frais jusqu'au moment de servir.
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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