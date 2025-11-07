Mocktail chaud poire-vanille-cannelle : la boisson cocooning sans alcool pour vous réchauffer

Par Célia Papaïx
·Publié le 07/11/2025 à 12:00
Ce mocktail chaud à la poire, vanille et cannelle est l'alternative parfaite au vin chaud pour ceux qui veulent une boisson douce sans alcool ! Sa texture veloutée et son parfum épicé en font LA boisson idéale pour les journées et soirées cocooning d'automne. Facile à réaliser, elle parfume toute la maison d'une délicieuse odeur fruitée et sucrée. À déguster tout seul pour se réchauffer ou entre amis pour un moment convivial, c'est un vrai câlin à boire !