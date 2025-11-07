Mocktail chaud poire-vanille-cannelle : la boisson cocooning sans alcool pour vous réchauffer

Par Célia Papaïx ·

Ce mocktail chaud à la poire, vanille et cannelle est l'alternative parfaite au vin chaud pour ceux qui veulent une boisson douce sans alcool ! Sa texture veloutée et son parfum épicé en font LA boisson idéale pour les journées et soirées cocooning d'automne. Facile à réaliser, elle parfume toute la maison d'une délicieuse odeur fruitée et sucrée. À déguster tout seul pour se réchauffer ou entre amis pour un moment convivial, c'est un vrai câlin à boire !

Recette Mocktail chaud à la poire, vanille et cannelle

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 poires bien mûres
  • 40 cl de jus de pomme
  • 1 gousse de vanille
  • 1 bâton de cannelle
  • 1 c. à café de miel

Préparation

1
Éplucher et couper les poires en morceaux.
2
Dans une casserole à feu doux, verser le jus de pomme puis ajouter les morceaux de poires, la vanille fendue en deux et grattée ainsi que la cannelle.
3
Laisser infuser pendant 10 minutes puis ajouter le miel et bien mélanger.
4
Verser dans des tasses en filtrant et déguster bien chaud !
Boisson chaude Facile Rapide Cocktail sans alcool Automne Hiver
