Ces muffins moelleux aux fraises vont vous faire rougir de plaisir et de gourmandise !

Par Célia Papaïx ·

Muffins aux fraises

Cet été, vous allez fondre pour les muffins aux fraises ! Très faciles et rapides à réaliser, ils sont aussi moelleux qu'un nuage…

Moelleux, généreux, gourmands… Ces muffins aux fraises ont tout pour plaire à vos papilles ! Après les muffins façon banana bread aux framboises, on s'attaque à ces bouchées faciles et rapides à refaire chez vous avec des fraises. C'est la gourmandise parfaite de l'été ! Pour accompagner le tout, que diriez-vous d'une sangria aux fraises sans alcool ? C'est frais, c'est gourmand, c'est estival ! Et pour les plus grands gourmands, les muffins au cœur coulant de chocolat sont complètement irrésistibles…

Recette Muffins aux fraises

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oeufs
  • 200 g de sucre
  • 160 g de lait
  • 100 g de beurre
  • 300 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 1 sachet de sucre vanillé
  • 250 g de fraise

Préparation

1
Battre les oeufs et le sucre pour blanchir le mélange. Verser le lait et le beurre fondu, mélanger de nouveau.
2
Incorporer la farine, la levure et le sucre vanillé puis bien remuer pour obtenir une pâte lisse et homogène.
3
Laver, équeuter et couper en morceaux les fraises. Les ajouter dans la pâte et remuer délicatement.
4
Remplir des moules à muffins aux 3/4 puis enfourner 20 minutes environ à 180°C.
5
Laisser refroidir avant de déguster !
FruitsMuffins
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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