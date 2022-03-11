Un muffin façon banana bread aux framboises et au chocolat, c'est la douceur gourmande qui vous fera fondre !

Vous pouvez également réaliser ce banana bread aux framboises et au chocolat sous forme de cake à partager avec toute la famille ! Vous allez faire le plein d'énergie et de gourmandise.
Parfaits pour le petit-déjeuner ou pour la pause goûter, les banana bread vous aideront à faire le plein d'énergie ! Savoureux, gourmands, moelleux… Ils sont très faciles à faire à la maison et on peut les décliner sous de nombreuses versions notamment celle aux noix qu'on adore… Si vous voulez une version plus healthy, retrouvez la recette du banana bread au chocolat sans beurre ! Aujourd'hui on revisite ce cake à la banane avec des framboises et du chocolat pour faire plaisir à vos papilles. On les cuit dans des petits moules à muffins pour des portions individuelles très gourmandes.
Recette Muffin façon banana bread aux framboises et au chocolat
Ingrédients
- 75 g de beurre mou
- 75 g de sucre
- 1 sachet sucre vanillé
- 2 oeufs
- 2 bananes bien mûres
- 200 g de farine
- 1 c. à café de levure chimique
- 50 g de pépites de chocolat
- 75 g de framboise
Préparation
1
Battre le beurre mou, le sucre et le sucre vanillé. Ajouter les oeufs, mélanger puis ajouter les bananes écrasées à la fourchette.
2
Incorporer la farine préalablement mélangée à la levure et bien remuer. Ajouter enfin les pépites de chocolat.
3
Déposer 1/3 de pâte dans les moules à muffin. Parsemer quelques framboises (surgelées ou fraîches), recouvrir de pâte et finir avec le reste des framboises.
4
Enfourner 35 à 40 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec la lame d'un couteau.