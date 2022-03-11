Un muffin façon banana bread aux framboises et au chocolat, c'est la douceur gourmande qui vous fera fondre !

Par Célia Papaïx ·

Muffin façon banana bread aux framboises et au chocolat

Vous pouvez également réaliser ce banana bread aux framboises et au chocolat sous forme de cake à partager avec toute la famille ! Vous allez faire le plein d'énergie et de gourmandise.

Parfaits pour le petit-déjeuner ou pour la pause goûter, les banana bread vous aideront à faire le plein d'énergie ! Savoureux, gourmands, moelleux… Ils sont très faciles à faire à la maison et on peut les décliner sous de nombreuses versions notamment celle aux noix qu'on adore… Si vous voulez une version plus healthy, retrouvez la recette du banana bread au chocolat sans beurre ! Aujourd'hui on revisite ce cake à la banane avec des framboises et du chocolat pour faire plaisir à vos papilles. On les cuit dans des petits moules à muffins pour des portions individuelles très gourmandes.

Recette Muffin façon banana bread aux framboises et au chocolat

icone nombre de personnes 8
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 75 g de beurre mou
  • 75 g de sucre
  • 1 sachet sucre vanillé
  • 2 oeufs
  • 2 bananes bien mûres
  • 200 g de farine
  • 1 c. à café de levure chimique
  • 50 g de pépites de chocolat
  • 75 g de framboise

Préparation

1
Battre le beurre mou, le sucre et le sucre vanillé. Ajouter les oeufs, mélanger puis ajouter les bananes écrasées à la fourchette.
2
Incorporer la farine préalablement mélangée à la levure et bien remuer. Ajouter enfin les pépites de chocolat.
3
Déposer 1/3 de pâte dans les moules à muffin. Parsemer quelques framboises (surgelées ou fraîches), recouvrir de pâte et finir avec le reste des framboises.
4
Enfourner 35 à 40 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec la lame d'un couteau.
Muffins
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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