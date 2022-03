Un muffin façon banana bread aux framboises et au chocolat, c'est la douceur gourmande qui vous fera fondre !

Vous pouvez également réaliser ce banana bread aux framboises et au chocolat sous forme de cake à partager avec toute la famille ! Vous allez faire le plein d'énergie et de gourmandise.

Parfaits pour le petit-déjeuner ou pour la pause goûter, les banana bread vous aideront à faire le plein d'énergie ! Savoureux, gourmands, moelleux… Ils sont très faciles à faire à la maison et on peut les décliner sous de nombreuses versions notamment celle aux noix qu'on adore… Si vous voulez une version plus healthy, retrouvez la recette du banana bread au chocolat sans beurre ! Aujourd'hui on revisite ce cake à la banane avec des framboises et du chocolat pour faire plaisir à vos papilles. On les cuit dans des petits moules à muffins pour des portions individuelles très gourmandes.