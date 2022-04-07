Voyez la vie en rose avec ce tzatziki au concombre et à la betterave très rafraîchissant

Par Célia Papaïx ·

Tzatziki concombre betterave

La douceur sucrée de la betterave et la fraîcheur naturelle du concombre se marient à merveille pour un apéro coloré, gourmand et healthy !

À servir avec un pain pita fait maison, ce tzatziki au concombre et à la betterave va disparaître de votre table en quelques secondes ! Idéal pour un apéro léger mais gourmand, ce plat coloré plaît autant aux pupilles qu'aux papilles. On adore sa fraîcheur, sa petite touche sucrée et sa gourmandise sans limite. Après avoir revisité le houmous traditionnel avec une version à la betterave, il est donc temps de pimper votre tzatziki avec un peu de rose ! Si vous voulez jouer le jeu de la betterave à fond, réalisez une entrée originale et gourmande : la soupe froide de betterave au chèvre frais. On voit vraiment la vie en rose !

Recette Tzatziki concombre betterave

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 concombre
  • 400 g de betterave cuite pelée
  • 25 cl de yaourt grec
  • 1 gousse d'ail
  • 1/2 citrons
  • sel, poivre
  • aneth
  • huile d'olive

Préparation

1
Laver et râper le concombre ainsi que les betteraves. Mettre le tout dans une passoire avec du gros sel et laisser dégorger une vingtaine de minutes.
2
Pendant ce temps, mélanger le yaourt avec la gousse d'ail écrasée et le jus du demi-citron. Verser un filet d'huile d'olive, saler, poivrer et ajouter l'aneth ciselé. Réserver au frais.
3
Presser le concombre et la betterave pour retirer un maximum de jus et incorporer le mélange au yaourt. Bien mélanger et servir frais avec du pain pita par exemple.
Healthy
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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