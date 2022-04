Voyez la vie en rose avec ce tzatziki au concombre et à la betterave très rafraîchissant

La douceur sucrée de la betterave et la fraîcheur naturelle du concombre se marient à merveille pour un apéro coloré, gourmand et healthy !

À servir avec un pain pita fait maison, ce tzatziki au concombre et à la betterave va disparaître de votre table en quelques secondes ! Idéal pour un apéro léger mais gourmand, ce plat coloré plaît autant aux pupilles qu'aux papilles. On adore sa fraîcheur, sa petite touche sucrée et sa gourmandise sans limite. Après avoir revisité le houmous traditionnel avec une version à la betterave, il est donc temps de pimper votre tzatziki avec un peu de rose ! Si vous voulez jouer le jeu de la betterave à fond, réalisez une entrée originale et gourmande : la soupe froide de betterave au chèvre frais. On voit vraiment la vie en rose !