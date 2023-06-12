Prête en 5 minutes, cette soupe froide au concombre et à l'avocat est super rafraîchissante et gourmande !

La soupe froide au concombre et à l'avocat est healthy, facile à faire, légère, gourmande, bref, c'est à tester de toute urgence !
Cet été, misez tout sur les soupes froides ! On peut vraiment en profiter avec tous les fruits et légumes de saison. Après la recette au melon très rafraîchissante, on vous propose une version très green et healthy au concombre et à l'avocat ! C'est succulent. N'hésitez pas à bien l'assaisonner pour qu'elle ne soit pas trop «fade». On peut même ajouter des toppings : crevettes, saumon, tomates, ciboulette, oignon nouveau… Faites-vous plaisir ! Mettez encore plus de couleurs et de saveurs dans vos assiettes avec ce tzatziki au concombre et à la betterave. Vos papilles et vos pupilles vont adorer cette recette originale et gourmande !
Recette Soupe froide au concombre et à l'avocat
Ingrédients
- 2 avocats bien mûrs
- 2 concombres
- 35 cl de eau
- 12 cl de yaourt nature 2% MG
- 1 citron vert
- tabasco
- poivre
Préparation
1
Éplucher et enlever les graines des concombres puis couper en tronçons grossiers. Peler les avocats et les couper en gros morceaux.
2
Déposer dans le bol d'un mixeur, verser l'eau et le yaourt nature. Râper le zeste du citron vert, assaisonner de Tabasco et de poivre à convenance puis mixer jusqu'à l'obtention d'une soupe bien lisse.
3
Goûter et réajuster l'assaisonnement si besoin. Ajouter un peu d'eau si la soupe vous paraît trop épaisse.
L'astuce du chef
Ajouter quelques feuilles de menthe pour encore plus de fraîcheur !