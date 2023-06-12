Prête en 5 minutes, cette soupe froide au concombre et à l'avocat est super rafraîchissante et gourmande !

Par Célia Papaïx ·

Soupe froide au concombre et à l'avocat

La soupe froide au concombre et à l'avocat est healthy, facile à faire, légère, gourmande, bref, c'est à tester de toute urgence !

Cet été, misez tout sur les soupes froides ! On peut vraiment en profiter avec tous les fruits et légumes de saison. Après la recette au melon très rafraîchissante, on vous propose une version très green et healthy au concombre et à l'avocat ! C'est succulent. N'hésitez pas à bien l'assaisonner pour qu'elle ne soit pas trop «fade». On peut même ajouter des toppings : crevettes, saumon, tomates, ciboulette, oignon nouveau… Faites-vous plaisir ! Mettez encore plus de couleurs et de saveurs dans vos assiettes avec ce tzatziki au concombre et à la betterave. Vos papilles et vos pupilles vont adorer cette recette originale et gourmande !

Recette Soupe froide au concombre et à l'avocat

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 avocats bien mûrs
  • 2 concombres
  • 35 cl de eau
  • 12 cl de yaourt nature 2% MG
  • 1 citron vert
  • tabasco
  • poivre

Préparation

1
Éplucher et enlever les graines des concombres puis couper en tronçons grossiers. Peler les avocats et les couper en gros morceaux.
2
Déposer dans le bol d'un mixeur, verser l'eau et le yaourt nature. Râper le zeste du citron vert, assaisonner de Tabasco et de poivre à convenance puis mixer jusqu'à l'obtention d'une soupe bien lisse.
3
Goûter et réajuster l'assaisonnement si besoin. Ajouter un peu d'eau si la soupe vous paraît trop épaisse.
4
Servir bien frais !
L'astuce du chef
Ajouter quelques feuilles de menthe pour encore plus de fraîcheur !
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- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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