Pas de prise de bec avec la savoureuse salade mexicaine pico de gallo !

La salade pico de gallo, littéralement «bec de coq», associe très bien la tomate, le poivron et la coriandre. Voici la meilleure recette !
Le Mexique nous ravit les papilles ! Sauce salsa, guacamole ou fajitas, les recettes mexicaines sont généreuses et très parfumées. Pour un déjeuner rafraîchissant ou un dîner rapide, cuisinez cette salade pico de gallo, vous ne serez pas déçus ! La salade pico de gallo se déguste à toutes les sauces : avec des nachos, dans des tacos ou accompagnée d'une viande (bœuf ou poulet). c'est un vrai régal !
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En cuisine, c'est vous le chef !
Ingrédients
- 6 tomates fraîches
- 1 poivron vert
- 1 bouquet de coriandre
- 2 oignons nouveaux
- Jus de citron
- huile d'olive
- 1 piment jalapeno (optionnel)
- sel, poivre
Préparation
1
Commencez la recette de la salade mexicaine pico de gallo en lavant les tomates et le poivron.
2
Avec un couteau bien aiguisé, coupez finement les tomates en petits dés. Réservez dans un bol.
3
Épépinez le poivron vert et coupez-le aussi finement, également en petits dés. Réservez le poivron dans un bol.
4
Coupez finement les oignons et réservez de côté.
5
Lavez la botte de coriandre et ciselez-la très finement.
6
Pour relever le goût de la salade pico de gallo, coupez un piment jalapeno. Gardez la dose que vous souhaitez en fonction de votre résistance au piment.
7
Dans un grand saladier, versez l'oignon, le poivron, le piment jalapeno, la tomate et la coriandre. Assaisonnez avec le reste du jus de citron, de l'huile d'olive, du sel et du poivre.
8
Réservez la salade pico de gallo au frais pendant au moins 1 heure.
9
Servez cette salade avec une généreuse sauce salsa, des nachos ou dans un tacos et dégustez !