Recettes des muffins aux courgettes et chocolat : un dessert healthy et anti-gaspi !

Par Célia Papaïx ·

Muffins chocolat courgette

Les muffins chocolat-courgette sont la recette anti-gaspi géniale qui transforme vos légumes en dessert moelleux ! Cette astuce de grand-mère permet d'incorporer des légumes dans un gâteau sans que personne ne s'en aperçoive. Les courgettes apportent une texture ultra-moelleuse et une saveur neutre, parfaitement masquée par le chocolat. Économiques, nutritifs et parfaits pour écouler vos courgettes du jardin, ces muffins séduiront toute la famille. Découvrez cette recette ingénieuse qui réconcilie gourmandise et légumes !

Recette Muffins chocolat courgette

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de courgettes
  • 200 g de farine
  • 150 g de sucre roux
  • 100 ml de huile de Tournesol
  • 2 oeufs
  • 150 g de pépites de chocolat
  • 1 yaourt nature
  • 1 sachet de levure
  • 2 c. à soupe de cacao en poudre non sucré
  • 1 c. à café de vanille
  • 1 pincée de sel

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C et préparer 12 moules à muffins.
2
Râper les courgettes lavées avec la peau et les presser dans un torchon propre pour retirer un maximum d'eau.
3
Battre les oeufs avec le sucre, l'huile, le yaourt et la vanille. Incorporer ensuite les courgettes râpées.
4
À part, mélanger les poudres (farine, levure, cacao et sel) puis les verser dans le mélange précédent en remuant bien.
5
Terminer en ajoutant les pépites de chocolat. Répartir dans les moules à muffins et enfourner 20 à 22 minutes.
6
Pour vérifier la cuisson des muffins, planter un cure-dent au centre, il doit ressortir avec quelques miettes collées. Laisser refroidir avant de déguster.
