Recettes des muffins aux courgettes et chocolat : un dessert healthy et anti-gaspi !

Par Célia Papaïx
·Publié le 23/09/2025 à 12:00
Les muffins chocolat-courgette sont la recette anti-gaspi géniale qui transforme vos légumes en dessert moelleux ! Cette astuce de grand-mère permet d'incorporer des légumes dans un gâteau sans que personne ne s'en aperçoive. Les courgettes apportent une texture ultra-moelleuse et une saveur neutre, parfaitement masquée par le chocolat. Économiques, nutritifs et parfaits pour écouler vos courgettes du jardin, ces muffins séduiront toute la famille. Découvrez cette recette ingénieuse qui réconcilie gourmandise et légumes !