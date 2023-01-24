On se réchauffe avec des poireaux au jambon et à la béchamel, un gratin très gourmand !

Nouvelle recette gourmande et réconfortante : les poireaux gratinés au jambon et à la béchamel. Un plat super facile à faire et qui comblera toutes les papilles de la famille !
Pour changer des endives au jambon et à la béchamel, essayez cette recette avec des poireaux ! C'est tout aussi délicieux et c'est parfait pour faire manger des légumes aux enfants, vous verrez ils vont adorer. Avec ce gratin gourmand, vos papilles vont forcément apprécier les poireaux, c'est promis. Vous pouvez cuisiner ce légume de mille et une façons, notamment en hachis parmentier bien fondant… Alors, en cuisine !
Recette Poireaux au jambon et à la béchamel
Ingrédients
- 4 poireaus
- 1 cl de cube de bouillon de légumes
- 20 g de beurre
- 20 g de farine
- 400 ml de lait
- sel, poivre
- 1 pincée de muscade moulue
- 100 g de beaufort râpé (ou autre fromage de votre choix)
- 8 tranches de jambon
Préparation
1
Laver les poireaux et les couper en deux. Les faire cuire 20 minutes dans un grand volume d'eau avec le bouillon de légumes puis égoutter.
2
Préparer la béchamel : faire fondre le beurre et ajouter la farine. Verser le lait petit à petit puis laisser la béchamel épaissir en mélangeant sans cesse.
3
Assaisonner de sel, poivre et noix de muscade. Ajouter la moitié du Beaufort (ou autre fromage) râpé et mélanger.
4
Enrouler les poireaux d'une tranche de jambon et les déposer dans un plat à gratin.
5
Verser la béchamel par-dessus et saupoudrer le reste de fromage. Enfourner 20 minutes à 180°C.