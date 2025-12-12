Recette de lasagnes végétariennes d'hiver : la version légère aux champignons

Lasagnes aux champignons et béchamel

Ces lasagnes aux champignons sont un plat réconfortant et parfait pour la saison ! Composées d'une béchamel légère et d'une généreuse garniture aux champignons, elles offrent un résultat fondant et savoureux. Idéales pour un repas familial ou un dîner de week-end entre amis, ces lasagnes faciles à préparer raviront les amateurs de comfort food. Une idée de recette gourmande, simple et économique ! Alors, vous êtes prêt à fondre de plaisir ?

Recette Lasagnes aux champignons et béchamel

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 500 g de mélange de champignons
  • 1 oignon
  • 1 gousse d'ail
  • 20 g de beurre
  • 30 g de farine
  • 50 cl de lait
  • 1 paquet de feuilles de lasagnes
  • 50 g de parmesan râpé
  • sel, poivre, muscade

Préparation

1
Faire revenir les champignons avec l'oignon et l'ail émincés dans une sauteuse jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et qu'ils aient rendu toute leur eau.
2
Préparer la béchamel : faire fondre le beurre dans une casserole puis ajouter la farine. Mélanger et verser le lait progressivement en continuant de fouetter.
3
Quand la béchamel a épaissi, assaisonner de sel, poivre et muscade râpée hors du feu.
4
Monter les lasagnes : verser un peu de béchamel au fond d'un plat à gratin. Déposer des feuilles de lasagnes, des champignons et de la béchamel. Répéter les couches jusqu'en haut et terminer par de la béchamel.
5
Parsemer de parmesan râpé et enfourner 35 minutes à 180°C.
6
Déguster bien chaud !
