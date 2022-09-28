Pour un petit-déjeuner gourmand et prêt en 10 minutes, osez le porridge aux pommes parfumé à la cannelle

Pour faire le plein d'énergie dès le matin, préparez-vous un savoureux porridge aux pommes et à la cannelle. Une douceur parfaite pour être de bonne humeur toute la journée !
Le porridge est un petit-déjeuner originaire d'Écosse. Plein de fibres grâce aux flocons d'avoine, à vous ensuite de le préparer comme bon vous semble ! Chocolat, nature, bananes, ou bien aux pommes et à la cannelle comme dans cette recette du jour. Malgré son apparence de «bouillie» de flocons d'avoine, le porridge est excellent ! Ça se prépare en moins de 10 minutes et c'est parfait pour ceux qui veulent se régaler à l'heure du petit-déjeuner sans passer des heures en cuisine. La brioche perdue au miel fera aussi des heureux le matin en un rien de temps !
Recette Porridge aux pommes et à la cannelle
Ingrédients
- 180 ml de lait ou lait végétal
- 120 g de flocons d'avoine
- 1 pincée de cannelle moulue (ou un bâtonnet)
- 1 pomme
- quelques noix (optionnel)
- miel
Préparation
1
Dans une casserole, verser le lait, les flocons d'avoine et la cannelle. Mélanger et faire cuire pendant 10 minutes à feu doux.
2
À la fin de la cuisson, retirer du feu et couvrir.
3
Pendant ce temps, éplucher la pomme, retirer le trognon et la couper en petits cubes. Hacher les noix.
4
Servir le porridge dans des bols et ajouter les morceaux de pommes et de noix. Arroser d'un filet de miel et déguster aussitôt.