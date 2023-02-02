Le porridge aux bananes, la recette healthy, protéinée et gourmande pour bien démarrer la journée

Voici une recette qui va vous donner la banane dès le petit-déjeuner ! Ce porridge protéiné et healthy va vous mettre de bonne humeur et va ravir vos papilles.
Pour un petit-déjeuner healthy, gourmand et hyper-protéiné, découvrez le porridge à la banane ! N'hésitez pas à ajouter les toppings de votre choix : pépites de chocolat, fruits rouges, beurre de cacahuètes, sirop d'agave… La gourmandise n'a plus de limite ! Ce petit-déjeuner consistant vous évitera d'avoir un petit creux avant de déjeuner. Vous pouvez aussi déguster ce porridge aux bananes à l'heure du goûter. Et si vous voulez varier les plaisirs, osez cette délicieuse version aux pommes et à la cannelle !
Recette Porridge protéiné et healthy aux bananes
Ingrédients
- 30 g de flocons d’avoine
- 10 cl de lait
- 1 banane bien mûre
- 50 g de fromage blanc 0% MG (ou Skyr)
- 1 oeuf
- toppings : beurre de cacahuètes, chocolat, noix, fruits, sirop d'agave...
Préparation
1
Dans une casserole, verser les flocons d'avoine et le lait. Laisser cuire à feu moyen en remuant jusqu'à ce que les flocons d'avoine soient bien gonflés.
2
Écraser la banane (en garder un peu pour la déco) avec une fourchette et mélanger au fromage blanc. Ajouter cette préparation aux flocons d'avoine et bien mélanger.
3
Incorporer l'oeuf entier, mélanger pendant quelques minutes pour rendre la préparation très onctueuse.
4
Verser dans un bol et ajouter le reste de banane coupée en rondelles et les toppings de votre choix !