Le porridge aux bananes, la recette healthy, protéinée et gourmande pour bien démarrer la journée

Par Célia Papaïx ·

Porridge protéiné et healthy aux bananes

Voici une recette qui va vous donner la banane dès le petit-déjeuner ! Ce porridge protéiné et healthy va vous mettre de bonne humeur et va ravir vos papilles.

Pour un petit-déjeuner healthy, gourmand et hyper-protéiné, découvrez le porridge à la banane ! N'hésitez pas à ajouter les toppings de votre choix : pépites de chocolat, fruits rouges, beurre de cacahuètes, sirop d'agave… La gourmandise n'a plus de limite ! Ce petit-déjeuner consistant vous évitera d'avoir un petit creux avant de déjeuner. Vous pouvez aussi déguster ce porridge aux bananes à l'heure du goûter. Et si vous voulez varier les plaisirs, osez cette délicieuse version aux pommes et à la cannelle !

Recette Porridge protéiné et healthy aux bananes

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 30 g de flocons d’avoine
  • 10 cl de lait
  • 1 banane bien mûre
  • 50 g de fromage blanc 0% MG (ou Skyr)
  • 1 oeuf
  • toppings : beurre de cacahuètes, chocolat, noix, fruits, sirop d'agave...

Préparation

1
Dans une casserole, verser les flocons d'avoine et le lait. Laisser cuire à feu moyen en remuant jusqu'à ce que les flocons d'avoine soient bien gonflés.
2
Écraser la banane (en garder un peu pour la déco) avec une fourchette et mélanger au fromage blanc. Ajouter cette préparation aux flocons d'avoine et bien mélanger.
3
Incorporer l'oeuf entier, mélanger pendant quelques minutes pour rendre la préparation très onctueuse.
4
Verser dans un bol et ajouter le reste de banane coupée en rondelles et les toppings de votre choix !
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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