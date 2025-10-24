Mocktail pomme cannelle pétillant sans alcool : la boisson automnale idéale

Envie d'une boisson festive, gourmande et sans alcool pour vos brunchs et apéros d'automne ? Ce mocktail pomme-cannelle est frais, léger et plein de saveurs de saison ! Avec ses bulles pétillantes, sa note douce de pomme et la chaleur subtile de la cannelle, il ravira petits et grands. Facile et rapide à préparer, il peut se décliner en version chaude également selon vos envies (en réchauffant le jus de pomme). Un cocktail sans alcool automnal parfait pour trinquer en toute gourmandise, sans modération !
Recette Mocktail pétillant aux pommes et cannelle
Ingrédients
- 20 cl de jus de pomme (pur jus)
- 10 cl de eau gazeuse
- 1/2 c. à café de cannelle en poudre
- 1 c. à soupe de miel ou sirop d'érable
- rondelles de pomme pour la déco
- glaçons
Préparation
1
Dans un shaker, verser le jus de pomme, la cannelle et le sirop d'érable. Ajouter des glaçons puis secouer quelques secondes.
2
Verser en filtrant dans un verre et compléter avec l'eau gazeuse.
3
Remuer délicatement puis décorer avec une rondelle de pomme sur le bord du verre. Servir aussitôt !